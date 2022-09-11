«Мы замерзаем». Омичи пожаловались на трехнедельное отсутствие воды

Автор утверждает, что в доме № 12 по улице Пархоменко горячего водоснабжения нет с 24 августа, то есть третью неделю. «Мы замерзаем! Было плановое отключение, как у всех на две недели. После дали на несколько дней. Потом было еще одно отключение, но всей воды — и горячей, и холодной. Вернули только холодную», — сказано в публикации.