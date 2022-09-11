«Мы замерзаем». Омичи пожаловались на трехнедельное отсутствие воды

Омичи в социальных сетях пожаловались на длительное отсутствие воды. Пост появился в сообществе «Голос Омска».
Автор утверждает, что в доме № 12 по улице Пархоменко горячего водоснабжения нет с 24 августа, то есть третью неделю. «Мы замерзаем! Было плановое отключение, как у всех на две недели. После дали на несколько дней. Потом было еще одно отключение, но всей воды — и горячей, и холодной. Вернули только холодную», — сказано в публикации.
Местные жители пытались решить проблему, звонили в свою управляющую компанию, там сказали, что идет ремонт тепловых сетей. Однако омичи обратились и в тепловую компанию, где информацию о работах опровергли. Ответа на письмо в администрацию города пока нет.
Отсутствие горячей воды и реакции на ситуацию побудило автора опубликовать жалобу в социальных сетях. При этом другие пользователи в комментариях не посочувствовали жителям. Хотя, по данным создателя поста, горячей воды нет и в местном детском саду № 238. Он расположен по адресу Космический проспект, 35а. Там занимаются дети до трех лет.
Обновлено: ситуацию нам прокомментировали в мэрии. Подача горячей воды возобновлена.
Напомним, ранее мы сообщали о грядущем отключении холодной воды для абонентов из Октябрьского округа.