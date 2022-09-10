Омский мошенник-рецидивист попался на очередном преступлении

На самом деле он выкладывал фотографии с товарами из интернета. Мужчина получал предоплату, а затем блокировал собеседника. Ранее омич уже был неоднократно судимым за аналогичные преступления, но у него получалось легко отделаться. В июне 2022 года его приговорили к 2.5 годам лишения свободы в колонии общего режима на обман 19 человек через интернет.