Омский мошенник-рецидивист попался на очередном преступлении

В Омске передали в суд уголовное дело, которое завели на 28-летнего омича. Он обвиняется в четырех случаях мошенничества. Его жертвами стали жители Махачкалы, Перми, Сахалинской и Свердловской областей. Сумма ущерба составила 23 тыс рублей.
Все произошло в промежутке с декабря 2021 года по февраль 2022 года. Обвиняемый публиковал в интернете объявления или создавал аккаунты в соцсети, где сообщал, что продает спортивную одежду по приятной цене.
На самом деле он выкладывал фотографии с товарами из интернета. Мужчина получал предоплату, а затем блокировал собеседника. Ранее омич уже был неоднократно судимым за аналогичные преступления, но у него получалось легко отделаться. В июне 2022 года его приговорили к 2.5 годам лишения свободы в колонии общего режима на обман 19 человек через интернет.