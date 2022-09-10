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Омский мошенник-рецидивист попался на очередном преступлении

10 сентября 06:11
Фото: 1MI

Омич продавал через интернет несуществующие спортивные вещи

Мужчина якобы продавал товары через интернет, получал предоплату и блокировал покупателя.

В Омске передали в суд уголовное дело, которое завели на 28-летнего омича. Он обвиняется в четырех случаях мошенничества. Его жертвами стали жители Махачкалы, Перми, Сахалинской и Свердловской областей. Сумма ущерба составила 23 тыс рублей.

Все произошло в промежутке с декабря 2021 года по февраль 2022 года. Обвиняемый публиковал в интернете объявления или создавал аккаунты в соцсети, где сообщал, что продает спортивную одежду по приятной цене.

На самом деле он выкладывал фотографии с товарами из интернета. Мужчина получал предоплату, а затем блокировал собеседника. Ранее омич уже был неоднократно судимым за аналогичные преступления, но у него получалось легко отделаться. В июне 2022 года его приговорили к 2.5 годам лишения свободы в колонии общего режима на обман 19 человек через интернет.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Уголовное дело#Полиция#Мошенничество
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