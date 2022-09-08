Капитан команды омского «Авангарда» извинился перед фанатами за очередной проигрыш

Накануне, 7 сентября, в Санкт-Петербурге прошел третий матч «Авангарда» в этом сезоне с командой »СКА». К сожалению, победа осталась за соперником. Омские «ястребы» проиграли с крупным счетом — 4:1.
После этого новый капитан команды Дамир Шарипзянов принес свои извинения болельщикам. Неудачный старт в этом сезоне стал первым за последние десятки лет.
«После двух пропущенных шайб мы почему-то встали. Не знаю, видимо решили, что игра закончилась, но нужно идти до конца. В третьем периоде пытались оживиться, но было уже сложно вернуться в игру. Никто не собирается опускать руки. Немного нет фарта, не хватает где-то одного гола, чтобы игра пошла в наше русло. Но мы будем работать. Впереди еще 65 игр», — сказал Шарипзянов.
Напомним, что первый матч сезона 3 сентября на «Арене-Балашиха» «Авангард» уступил «Витязю». Второе поражение потерпел от минского «Динамо».