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Капитан команды омского «Авангарда» извинился перед фанатами за очередной проигрыш

8 сентября 06:54
Фото: пресс-служба "Авангарда"
Он надеется, что команда наверстает упущенное.

Накануне, 7 сентября, в Санкт-Петербурге прошел третий матч «Авангарда» в этом сезоне с командой »СКА». К сожалению, победа осталась за соперником. Омские «ястребы» проиграли с крупным счетом  — 4:1.

После этого новый капитан команды Дамир Шарипзянов принес свои извинения болельщикам. Неудачный старт в этом сезоне стал первым за последние десятки лет. 

«После двух пропущенных шайб мы почему-то встали. Не знаю, видимо решили, что игра закончилась, но нужно идти до конца. В третьем периоде пытались оживиться, но было уже сложно вернуться в игру. Никто не собирается опускать руки. Немного нет фарта, не хватает где-то одного гола, чтобы игра пошла в наше русло. Но мы будем работать. Впереди еще 65 игр», — сказал Шарипзянов.

Напомним, что первый матч сезона 3 сентября на «Арене-Балашиха» «Авангард» уступил «Витязю». Второе поражение потерпел от минского «Динамо».

Омский «Авангард» проиграл «Витязю» за 10 секунд до конца матча
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Хоккей#Авангард#Игра#Проигрыш#Извинения
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