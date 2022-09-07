На Красногорском гидроузле начали осушать судоходные шлюзы

На Красногорском гидроузле в Омской области начались работы. Московский подрядчик ООО «МежРегионСтрой» с 11 августа осушает строительные котлованы судоходного шлюза, сообщили в областном минпроме. Работы возобновились после восьмилетнего перерыва - строительство объекта было приостановлено в 2014 году.