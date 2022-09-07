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На Красногорском гидроузле начали осушать судоходные шлюзы

7 сентября 13:55
Фото: Омская губерния
В августе строительную площадку передали московскому подрядчику ООО «МежРегионСтрой».

На Красногорском гидроузле в Омской области начались работы. Московский подрядчик ООО «МежРегионСтрой» с 11 августа осушает строительные котлованы судоходного шлюза, сообщили в областном минпроме. Работы возобновились после восьмилетнего перерыва - строительство объекта было приостановлено в 2014 году.

Сейчас на площадке работает 14 единиц тяжелой техники. В августе строители вырубили на территории деревья и кустарники, построили временные дороги и разворотные площадки. Скоро на объект прибудет еще 30 единиц техники.

С 1 сентября подрядчик приступил к фактическим работам по осушению строительных котлованов судоходного шлюза.

Параллельно с этим подрядчик совместно с АО «ОмскТИСИЗ» корректирует опорной геодезическую сеть и обновляет топографическую съемку на участках, где изменился рельеф. Также началась подготовка рабочей документации. 

Эти работы, включая подготовку документации, должны закончить до конца 2022 года.

#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Красногорский гидроузел
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