На Красногорском гидроузле начали осушать судоходные шлюзы

На Красногорском гидроузле в Омской области начались работы. Московский подрядчик ООО «МежРегионСтрой» с 11 августа осушает строительные котлованы судоходного шлюза, сообщили в областном минпроме. Работы возобновились после восьмилетнего перерыва - строительство объекта было приостановлено в 2014 году.
Сейчас на площадке работает 14 единиц тяжелой техники. В августе строители вырубили на территории деревья и кустарники, построили временные дороги и разворотные площадки. Скоро на объект прибудет еще 30 единиц техники.
С 1 сентября подрядчик приступил к фактическим работам по осушению строительных котлованов судоходного шлюза.
Параллельно с этим подрядчик совместно с АО «ОмскТИСИЗ» корректирует опорной геодезическую сеть и обновляет топографическую съемку на участках, где изменился рельеф. Также началась подготовка рабочей документации.
Эти работы, включая подготовку документации, должны закончить до конца 2022 года.