Причиной задержки самолета в омском аэропорту стало столкновение с птицей

Выяснилось, что самолет авиакомпании «Сибирь» задержали в Омском аэропорту из-за птицы, которая попала в самолет. Как сообщается в телеграм-канале «Авиаинцидент», прибывший из Москвы самолет оказался поврежден по время полета.
Во время послеполетного осмотра борта на корпусе самолета нашли следы крови и перья, а на носовом обтекателе вовсе обнаружилась вмятина. Из-за повреждений самолет было временно невозможно использовать для полетов.
Напомним, самолет из Омска в Москву должен был отправиться в московский аэропорт Домодедово в 19:30, однако пассажирам пришлось ждать рейс более 6 часов. Более того, пассажиров вывели на улицу и попросили подождать вылет снаружи.