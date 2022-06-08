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Причиной задержки самолета в омском аэропорту стало столкновение с птицей

Причиной задержки самолета в омском аэропорту стало столкновение с птицей

8 июня, 13:27
Фото: 1MI
Самолет повредила птица.

Выяснилось, что самолет авиакомпании «Сибирь» задержали в Омском аэропорту из-за птицы, которая попала в самолет. Как сообщается в телеграм-канале «Авиаинцидент», прибывший из Москвы самолет оказался поврежден по время полета.

Во время послеполетного осмотра борта на корпусе самолета нашли следы крови и перья, а на носовом обтекателе вовсе обнаружилась вмятина. Из-за повреждений самолет было временно невозможно использовать для полетов.

Напомним, самолет из Омска в Москву должен был отправиться в московский аэропорт Домодедово в 19:30, однако пассажирам пришлось ждать рейс более 6 часов. Более того, пассажиров вывели на улицу и попросили подождать вылет снаружи.

#Город#Новости#Омская область#Самолет#Авария#Задержка#Рейс#Ольга Акамова
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