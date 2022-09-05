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В Омске водитель на скорости сбил перебегавшего дорогу 9-летнего ребенка

5 сентября 15:15
Фото: 1MI
Мальчик неожиданно выскочил на проезжую часть перед автомобилем.

Серьезное ДТП произошло сегодня около 19:20 вечера на улице Хабаровская в районе дома № 85. 35-летний водитель автомобиля «Грейт Волл», ехавший со стороны улицы 25-я Рабочая, сбил 9-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу в неустановленном месте, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Момент ДТП попал на видеорегистратор. На кадрах видно, что на проезжую часть прямо перед капотом проезжавшего автомобиля выскочили трое детей. Водитель начал сигналить, но было уже поздно: одного из ребят с силой отбросило от капота в воздух.

По данным ГИБДД, мальчика доставили в больницу. Его состояние не уточняется. Судя по видео, ребенок жив и в сознании, однако, вероятно, получил тяжелые травмы.

Фото: видео УГИБДД по Омской области
#Екатерина Чаплинская#Происшествия#Новости#Дети#ДТП#Видео
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