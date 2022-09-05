В Омске водитель на скорости сбил перебегавшего дорогу 9-летнего ребенка

Серьезное ДТП произошло сегодня около 19:20 вечера на улице Хабаровская в районе дома № 85. 35-летний водитель автомобиля «Грейт Волл», ехавший со стороны улицы 25-я Рабочая, сбил 9-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу в неустановленном месте, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Момент ДТП попал на видеорегистратор. На кадрах видно, что на проезжую часть прямо перед капотом проезжавшего автомобиля выскочили трое детей. Водитель начал сигналить, но было уже поздно: одного из ребят с силой отбросило от капота в воздух.
По данным ГИБДД, мальчика доставили в больницу. Его состояние не уточняется. Судя по видео, ребенок жив и в сознании, однако, вероятно, получил тяжелые травмы.