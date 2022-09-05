В Омске водитель на скорости сбил перебегавшего дорогу 9-летнего ребенка

Момент ДТП попал на видеорегистратор. На кадрах видно, что на проезжую часть прямо перед капотом проезжавшего автомобиля выскочили трое детей. Водитель начал сигналить, но было уже поздно: одного из ребят с силой отбросило от капота в воздух.