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Омским работодателям рекомендовали ввести масочный режим для сотрудников

31 августа 12:56
Фото: 1MI
Также требуют вернуть защитные экраны на кассах в магазинах и измерять температуру на входе в заведения.

Город55 уточнил, какие решения принял оперштаб по коронавирусу, состоявшийся в конце прошлой недели. Как и сообщалось ранее, обязательный масочный режим пока вводить не стали, однако работодателям поступили новые рекомендации на этот счет.

В частности, масочный режим предлагают вернуть в сфере услуг.

«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Омской области: 1) ввести масочный режим для сотрудников, которые в рамках исполнения служебных обязанностей оказывают услуги населению», — гласит один из пунктов.

Также его настоятельно просят соблюдать в медучреждениях всех форм собственности.

Предприятиям следует неукоснительно соблюдать различные профилактические меры, обеспечить наличие антисептиков, возобновить «термометрию» на входе и активнее призывать сотрудников к вакцинации от COVID-19. А в магазинах советуют вернуть защитные экраны на кассах.

В образовательных учреждениях рекомендуют проводить массовые мероприятия на открытом воздухе и соблюдать санитарные правила, которые в числе прочего предполагают измерение температуры у сотрудников два раза в день и более частую уборку помещений.

Кроме того, нужно активизировать тестирование на коронавирус, охват должен составлять порядка 300 тестов на 1000 человек.

Напомним, в последнее время в регионе фиксируется около 330 случаев заболевания в сутки. При этом резкого скачка не происходит, сегодня заболеваемость даже чуть снизилась — 305 случаев за день.

#Екатерина Чаплинская#Общество#Коронавирус#Масочный режим
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