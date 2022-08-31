Город55 уточнил, какие решения принял оперштаб по коронавирусу, состоявшийся в конце прошлой недели. Как и сообщалось ранее, обязательный масочный режим пока вводить не стали, однако работодателям поступили новые рекомендации на этот счет.
В частности, масочный режим предлагают вернуть в сфере услуг.
«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Омской области: 1) ввести масочный режим для сотрудников, которые в рамках исполнения служебных обязанностей оказывают услуги населению», — гласит один из пунктов.
Также его настоятельно просят соблюдать в медучреждениях всех форм собственности.
Предприятиям следует неукоснительно соблюдать различные профилактические меры, обеспечить наличие антисептиков, возобновить «термометрию» на входе и активнее призывать сотрудников к вакцинации от COVID-19. А в магазинах советуют вернуть защитные экраны на кассах.
В образовательных учреждениях рекомендуют проводить массовые мероприятия на открытом воздухе и соблюдать санитарные правила, которые в числе прочего предполагают измерение температуры у сотрудников два раза в день и более частую уборку помещений.
Кроме того, нужно активизировать тестирование на коронавирус, охват должен составлять порядка 300 тестов на 1000 человек.
Напомним, в последнее время в регионе фиксируется около 330 случаев заболевания в сутки. При этом резкого скачка не происходит, сегодня заболеваемость даже чуть снизилась — 305 случаев за день.