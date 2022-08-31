Избивал кастрюлей. Омич получил срок за жестокое убийство собаки

Инцидент произошел 17 мая 2022 года. В этот день подсудимый вышел во двор двухквартирного дома в Исилькуле, где громко лаяла соседская собака. Мужчине это не понравилось, поэтому он дважды ударил ее кастрюлей по голове. Через некоторое время животное скончалось от полученных травм.