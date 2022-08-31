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Избивал кастрюлей. Омич получил срок за жестокое убийство собаки

31 августа 04:22
Фото: 1MI

Омича отправили в колонию за убийство соседской собаки

Злоумышленник избил собаку кастрюлей, из-за чего она погибла.

В Омской области вынесли приговор 51-летнему жителю Исилькульского района. Его признали виновным в жестоком обращении с животными.

Инцидент произошел 17 мая 2022 года. В этот день подсудимый вышел во двор двухквартирного дома в Исилькуле, где громко лаяла соседская собака. Мужчине это не понравилось, поэтому он дважды ударил ее кастрюлей по голове. Через некоторое время животное скончалось от полученных травм.

Мужчина полностью признал свою вину. Ранее он неоднократно был судимым, вышел на свободу летом прошлого года. Суд приговорил его к 1 году 4 месяцам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Прокуратура Омской области#Собаки#Уголовное дело#Омская область
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