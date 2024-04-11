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Маньяк

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Маньяки в кино. В чем особенность нового российского сериала «Тень Чикатило»
11 апреля, 13:07
2023
В Омске вынесли приговор серийному маньяку по прозвищу «Форточник»
63-летний уроженец Казахстана отправится в колонию на 12,5 лет.
5 июля 2023, 07:55
2022
Жалобы отклонены. Приговор «левобережному маньяку» оставили без изменения
Жалобу рассматривал Пятый апелляционный суд Новосибирска.
30 ноября 2022, 09:55
Маньяка по прозвищу «Форточник» в Омске арестовали на два месяца
Мужчина не имеет постоянного места жительства в Омске и долгое время скрывался от следователей.
16 сентября 2022, 04:57
Омский маньяк по прозвищу «Форточник» прятался от силовиков в Казахстане
14 сентября 2022, 10:51
«Левобережного маньяка» из Омска приговорили к 18 годам колонии
Гособвинение запрашивало 20 лет лишения свободы, но суд решил «скостить» срок на 2 года.
31 августа 2022, 11:32

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