На омской «трассе смерти» в ночном тумане пострадали четыре человека

Ночное ДТП произошло в Крутинском районе. Подробности сообщила омская полиция.
Примерно в 00:10 по автодороге Тюмень-Омск ехал 35-летний водитель за рулем большегруза «Scania». В районе 431 километра столкнулся с «ГАЗ-2705» под управлением 35-летнего мужчины. Фургон от удара двинулся вперед и врезался в другой большегруз. За рулем второй «Scania» находился 45-летний мужчина, он ехал медленно из-за задымления на трассе.
В результате аварии пассажиры «ГАЗ» — 54-летняя женщина, 35-летний мужчина, 18-летний и 17-летний парни — госпитализированы.
Правоохранители предупреждают, при проезде участка с плохой видимостью следует снизить скорость и не совершать опасных маневров.