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На омской «трассе смерти» в ночном тумане пострадали четыре человека

28 августа 05:10
Фото: 1MI

В тройном столкновении на трассе Тюмень-Омск пострадали четверо

Среди госпитализированных был несовершеннолетний юноша.

Ночное ДТП произошло в Крутинском районе. Подробности сообщила омская полиция.

Примерно в 00:10 по автодороге Тюмень-Омск ехал 35-летний водитель за рулем большегруза «Scania». В районе 431 километра столкнулся с «ГАЗ-2705» под управлением 35-летнего мужчины. Фургон от удара двинулся вперед и врезался в другой большегруз. За рулем второй «Scania» находился 45-летний мужчина, он ехал медленно из-за задымления на трассе.

В результате аварии пассажиры «ГАЗ» — 54-летняя женщина, 35-летний мужчина, 18-летний и 17-летний парни — госпитализированы.

Правоохранители предупреждают, при проезде участка с плохой видимостью следует снизить скорость и не совершать опасных маневров.

#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#Полиция#Авария
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