На омской «трассе смерти» в ночном тумане пострадали четыре человека

Примерно в 00:10 по автодороге Тюмень-Омск ехал 35-летний водитель за рулем большегруза «Scania». В районе 431 километра столкнулся с «ГАЗ-2705» под управлением 35-летнего мужчины. Фургон от удара двинулся вперед и врезался в другой большегруз. За рулем второй «Scania» находился 45-летний мужчина, он ехал медленно из-за задымления на трассе.