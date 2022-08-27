Вечер тяжелого дня: в Омске автомойщик угнал велосипед, чтобы доехать домой

В Омске задержали 28-летнего вора, который обокрал магазин на 1-й Енисейской. Его быстро вычислили по камерам наблюдения.
Когда мужчину задержали, он сообщил полицейским, что работает автомойщком. День у него выдался тяжелым. Поднять себе настроение он решил мороженым и энергетиком, которые пронес мимо кассы. А чтобы стало еще веселее, угнал оставленный рядом с магазином велосипед. Сообщил, что цвет у него был бодрящий — красный, на таком не стыдно ехать домой.
Приключения грустного омича полицейские оценили в 10 тысяч рублей. За кражу в таком размере ему может грозить реальное лишение свободы. Не облегчат его участь и совершенные ранее побои, угон и кража.