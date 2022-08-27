Вечер тяжелого дня: в Омске автомойщик угнал велосипед, чтобы доехать домой

Когда мужчину задержали, он сообщил полицейским, что работает автомойщком. День у него выдался тяжелым. Поднять себе настроение он решил мороженым и энергетиком, которые пронес мимо кассы. А чтобы стало еще веселее, угнал оставленный рядом с магазином велосипед. Сообщил, что цвет у него был бодрящий — красный, на таком не стыдно ехать домой.