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Вечер тяжелого дня: в Омске автомойщик угнал велосипед, чтобы доехать домой

27 августа 05:57
Фото: 1MI

В Омске автомойщик украл велосипед, мороженое и энергетик

О воре рассказали в полиции.

В Омске задержали 28-летнего вора, который обокрал магазин на 1-й Енисейской. Его быстро вычислили по камерам наблюдения.

Когда мужчину задержали, он сообщил полицейским, что работает автомойщком. День у него выдался тяжелым. Поднять себе настроение он решил мороженым и энергетиком, которые пронес мимо кассы. А чтобы стало еще веселее, угнал оставленный рядом с магазином велосипед. Сообщил, что цвет у него был бодрящий — красный, на таком не стыдно ехать домой.

Приключения грустного омича полицейские оценили в 10 тысяч рублей. За кражу в таком размере ему может грозить реальное лишение свободы. Не облегчат его участь и совершенные ранее побои, угон и кража.

#Анна Микула#Происшествия#Омск#Всегда актуально
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