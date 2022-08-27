Экспертиза не смогла установить вменяемость омича, зверски убившего жену-педагога

Стали известны новые данные о мужчине, который в мае этого года жестоко убил бывшую жену на улице 27-й Северной. Амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза не дала четкого ответа о его вменяемости в момент преступления, поэтому мужчину хотят направить в стационар, для чего его этапируют в другой город, сообщает «12 канал».
Стационарная экспертиза должна окончательно установить, страдает ли омич ментальными расстройствами, либо он здоров и ответит перед судом по всей тяжести совершенного преступления. Сейчас решается, в какой город его направят.
Напомним, трагедия произошла 30 мая на в пятиэтажке в Амурском поселке. Мужчина пьяным пришел к дому бывшей жены — педагога-психолога речного училища. По его словам, он хотел поговорить с экс-супругой о праве видеться с 4-летним ребенком — правда, заранее прихватил нож. Во время разговора произошла ссора, и омич буквально искромсал бывшую жену: ударил ножом в спину и трижды — в горло. После этого он сам сдался полиции. Позже выяснилось, что у женщины были веские причины препятствовать общению отца с сыном: он ее преследовал, выслеживал и неоднократно избивал. Она трижды писала на него заявления в полицию, но им не придали значения.