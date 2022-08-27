Экспертиза не смогла установить вменяемость омича, зверски убившего жену-педагога

Напомним, трагедия произошла 30 мая на в пятиэтажке в Амурском поселке. Мужчина пьяным пришел к дому бывшей жены — педагога-психолога речного училища. По его словам, он хотел поговорить с экс-супругой о праве видеться с 4-летним ребенком — правда, заранее прихватил нож. Во время разговора произошла ссора, и омич буквально искромсал бывшую жену: ударил ножом в спину и трижды — в горло. После этого он сам сдался полиции. Позже выяснилось, что у женщины были веские причины препятствовать общению отца с сыном: он ее преследовал, выслеживал и неоднократно избивал. Она трижды писала на него заявления в полицию, но им не придали значения.