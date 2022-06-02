«Выслеживал возле садика»: убитая мужем омский педагог трижды писала заявления

На фото, которые преподаватель омского вуза Елена Иванова размещала в соцсетях, — папа, мама и их малыш. Все держатся за руки и радостно улыбаются. Практически каждое такое фото 34-летняя женщина сопровождала постом с рекомендациями, как создать счастливую семью. И это неслучайно — она работала психологом.
И среди такого безоблачного, как казалось со стороны, счастья разразилась катастрофа. Муж с крайней жестокостью убил супругу, нанеся ей множественные удары ножом и бросив истекать кровью. Потом он сам сдался в полицию.
Город55 пообщался с родными и близкими погибшей, чтобы разобраться в обстоятельствах трагедии, случившейся утром 30 мая возле малосемейки на улице 27-й Северной.
«Она была замечательным человеком, очень хорошим специалистом. Проработала у нас психологом около 10 лет. Мы даже не догадывались о происходившем в семье у Елены. Она всегда была улыбчивой и доброжелательной. Никогда не жаловалась. Это большая трагедия для всех нас, нам тоже тяжело сейчас», — рассказала Городу55 директор Омского института водного транспорта Елена Заславская.
В семье уже давно было все далеко не безоблачно. По словам Ефима, брата Елены, ее муж уже давно начал вести себя агрессивно. Когда даже видимость благополучной картинки стало невыносимо сохранять, она подала на развод. Но настоящие проблемы начались только с этого момента.
«Много всего было за время их совместной жизни, — рассказал нам Ефим. — Сестра терпела, пока могла. Но ничего не менялось в лучшую сторону, потому и ушла. После этого Игорь (имя изменено) начал ее преследовать. Она трижды писала на него заявление в полицию. Но там ограничивались только разговором. Мне пришлось постоянно встречать ее с работы. Но последние четыре месяца его рядом не было, ни разу его не видел за это время. Думали, что он успокоился и преследования прекратились. Мы знали, что он агрессивный. Но произошедшее неожиданность в любом случае».
Еще один близкий родственник убитой рассказал, что Елена старалась избегать каких-либо контактов с мужем. Каждая их встреча превращалась в скандал, поэтому, чтобы оградить ребенка от стресса, она была против их встреч. Игорь подкарауливал ее возле садика, куда ходил их сын, и устраивал ссоры при четырехлетнем Ванечке (имя мальчика изменено).
Потом мужчина уехал на заработки в Керчь. Проработал там вахтовым методом несколько месяцев и не так давно вернулся в Омск. 30 мая он пришел к дому, где жили его бывшая жена и ребенок. Ничего не подозревавшая Елена вышла из подъезда и с ужасом поняла, что на пороге ее караулит Игорь. Мужчина снова устроил ссору, потом выхватил взятый с собой нож и буквально искромсал свою жертву. К счастью, Елена вышла на улицу без ребенка и маму убили хотя бы не на его глазах.
Мальчик сейчас находится в социальном центре, он пока не знает о случившемся и не понимает, что произошло. Это как-то еще предстоит объяснить его родным.
39-летний Игорь Ильин (имя и фамилия изменены), поняв, что натворил, сдался в полицию. По словам следователей, он находится в шоковом состоянии, но в целом производит впечатление вполне нормального человека — не маргинала. Он уже признал вину, но на допросах немногословен. На вопрос, почему они с женой расстались, ответил только это: «Плохо жили». Мужчина объяснил, что расправился с женой, потому что она запрещала ему видеться с сыном.
Теперь единственный ребенок пары остался сиротой. Мамы больше нет, отец — если его вину докажут — отправится на долгий срок в колонию. На время следствия мужчину отправили в СИЗО на 2 месяца.
Единственный близкий человек, который остался у Ванечки, — бабушка. Женщина планирует оформить на него опеку.