«Выслеживал возле садика»: убитая мужем омский педагог трижды писала заявления

Потом мужчина уехал на заработки в Керчь. Проработал там вахтовым методом несколько месяцев и не так давно вернулся в Омск. 30 мая он пришел к дому, где жили его бывшая жена и ребенок. Ничего не подозревавшая Елена вышла из подъезда и с ужасом поняла, что на пороге ее караулит Игорь. Мужчина снова устроил ссору, потом выхватил взятый с собой нож и буквально искромсал свою жертву. К счастью, Елена вышла на улицу без ребенка и маму убили хотя бы не на его глазах.