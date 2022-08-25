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Объявлены в розыск. Две омички обокрали ювелирный магазин

25 августа 13:05
Фото: 1MI

Двух омичек объявили в розыск за кражу в ювелирном магазине

Они воспользовались моментом когда продавец отвлекся.

В Омске разыскивают двух женщин, которые похитили золотое кольцо в ювелирном магазине на улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

В полицию обратился представитель магазина. Он рассказал, что мошенницы примерили два кольца. Одно из них они купили, а вот за второе платить не захотели, и пока он отвлекся, украли его. В итоге сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Приметы разыскиваемых

Первая женщина: на вид 20-25 лет, рост 160-165 см, темные волосы ниже плеч. Была одета в черную кофту с капюшоном, черные брюки с манжетами, черные кроссовки с белой подошвой.

Вторая женщина: на вид 40-45 лет, рост 165 см, волосы до плеч, собраны в пучок. Была одета в черную куртку, темные брюки, черные мокасины.

Если вы знаете или видели гражданок позвоните по телефонам 79-34-02, 8-965-975-19-11 или 102.

Фото: УМВД России по Омской области
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