Объявлены в розыск. Две омички обокрали ювелирный магазин

В Омске разыскивают двух женщин, которые похитили золотое кольцо в ювелирном магазине на улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
В полицию обратился представитель магазина. Он рассказал, что мошенницы примерили два кольца. Одно из них они купили, а вот за второе платить не захотели, и пока он отвлекся, украли его. В итоге сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.
Приметы разыскиваемых
Первая женщина: на вид 20-25 лет, рост 160-165 см, темные волосы ниже плеч. Была одета в черную кофту с капюшоном, черные брюки с манжетами, черные кроссовки с белой подошвой.
Вторая женщина: на вид 40-45 лет, рост 165 см, волосы до плеч, собраны в пучок. Была одета в черную куртку, темные брюки, черные мокасины.
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