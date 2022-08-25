Два омича распылили перцовку и она попала в глаза 6-летнего ребенка

В Омске на остановке «Посёлок Южный» неизвестные мужчины устроили драку, и один из них распылил перцовый баллончик. В результате этого пострадала 6-летняя девочка и ее мама. Подробности сообщил 12 канал.
Женщина рассказала, что все произошло 24 августа около 06:40 утра. На остановке были также другие люди, но они не придали значения происходящему.
После омичка промыла глаза дочери водой, а затем молоком. Медицинская помощь не потребовалась. Мать пострадавшего ребенка собирается писать заявление в полицию. Какое наказание понесут мужчины, пока не известно.