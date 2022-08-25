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Два омича распылили перцовку и она попала в глаза 6-летнего ребенка

25 августа 13:59
Фото: 1MI
Между мужчинами случилась драка.

В Омске на остановке «Посёлок Южный» неизвестные мужчины устроили драку, и один из них распылил перцовый баллончик. В результате этого пострадала 6-летняя девочка и ее мама. Подробности сообщил 12 канал.

Женщина рассказала, что все произошло 24 августа около 06:40 утра. На остановке были также другие люди, но они не придали значения происходящему.

После омичка промыла глаза дочери водой, а затем молоком. Медицинская помощь не потребовалась. Мать пострадавшего ребенка собирается писать заявление в полицию. Какое наказание понесут мужчины, пока не известно.

#Ольга Цветатий#Общество#Происшествия#Город#Новости#Пострадал ребенок#Молодая мать
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