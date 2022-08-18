В Омской области «черный» лесоруб получил 2.5 года лишения свободы за 4 березы

В Марьяновском районном суде города Омска огласили приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины. На скамье он оказался по обвинению в незаконной рубке леса в крупном размере.
«По данным следствия, зимой 2021-2022 года с помощью бензопилы обвиняемый с помощью бензопилы спилил 4 березы в лесном массиве Марьяновского района общим объемом свыше 14 кубических метров», – пояснили в прокуратуре Омской области.
Во время следствия и на суде подсудимый полностью признал вину в инкриминируемых деяний, но от наказания его это не спасло. Суд оценил 4 дерева в 2.5 года лишения свободы, правда, условно с испытательным сроком в 2 года.
Помимо этого осужденный должен будет выплатить государству моральный ущерб в 192 тысячи рублей.
Оспаривать этот вердикт сельчанин не стал и приговор вступил в законную силу.