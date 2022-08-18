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В Омской области «черный» лесоруб получил 2.5 года лишения свободы за 4 березы

Вчера, 10:46
Фото: Город55
Помимо этого он должен будет заплатить государству моральный вред.

В Марьяновском районном суде города Омска огласили приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины. На скамье он оказался по обвинению в незаконной рубке леса в крупном размере.

«По данным следствия, зимой 2021-2022 года с помощью бензопилы обвиняемый с помощью бензопилы спилил 4 березы в лесном массиве Марьяновского района общим объемом свыше 14 кубических метров», – пояснили в прокуратуре Омской области. 

Во время следствия и на суде подсудимый полностью признал вину в инкриминируемых деяний, но от наказания его это не спасло. Суд оценил 4 дерева в 2.5 года лишения свободы, правда, условно с испытательным сроком в 2 года. 

Помимо этого осужденный должен будет выплатить государству моральный ущерб в 192 тысячи рублей. 

Оспаривать этот вердикт сельчанин не стал и приговор вступил в законную силу. 

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