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Две женщины и годовалый ребенок пострадали в тройном ДТП в Омске

Вчера, 13:06
Фото: УГИБДД по Омской области
Водитель Mazda 6 выехал на встречную полосу и врезался в два автомобиля. Один из них перевернулся.

17 августа около 21:05 произошла крупная авария в Порт-Артуре. 45-летний водитель Mazda 6 ехал по улице Воровского со стороны ул. 8-я Электровозная. У дома №134 иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя машинами: Toyota Highlander и Renault Logan. От удара внедорожник Toyota перевернулся.

В аварии пострадали трое пассажиров опрокинувшейся машины: женщины 49 и 26 лет, а также девочка 2021 года рождения. Их доставили в больницу, состояние не уточняется.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия, сообщили в УГИБДД по Омской области.

#Екатерина Чаплинская#Происшествия#Новости#ДТП
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