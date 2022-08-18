Две женщины и годовалый ребенок пострадали в тройном ДТП в Омске

17 августа около 21:05 произошла крупная авария в Порт-Артуре. 45-летний водитель Mazda 6 ехал по улице Воровского со стороны ул. 8-я Электровозная. У дома №134 иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя машинами: Toyota Highlander и Renault Logan. От удара внедорожник Toyota перевернулся.