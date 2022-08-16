Погибшему на Украине омичу присвоили посмертную награду

Посмертную награду «За служение Омской области» получил майор запаса Валерий Статилко. Об этом говорится в распоряжении губернатора Омской области Александра Буркова, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 16 августа.
В указе отмечается, что он был преподавателем учебного курса «Омского кадетского военного корпуса». Сообщение о гибели омича появилось в мае этого года.
Также почетные награды получили еще 33 жителя региона, в том числе такой же знак отличия «За служение Омской области» получил первый заместитель министра региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов. В списке награжденных также государственные служащие, работники промышленности, преподаватели, культурные деятели.