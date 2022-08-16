Погибшему на Украине омичу присвоили посмертную награду

Также почетные награды получили еще 33 жителя региона, в том числе такой же знак отличия «За служение Омской области» получил первый заместитель министра региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов. В списке награжденных также государственные служащие, работники промышленности, преподаватели, культурные деятели.