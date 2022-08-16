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Погибшему на Украине омичу присвоили посмертную награду

Погибшему на Украине омичу присвоили посмертную награду

Вчера, 17:50
Фото: 1MI
Валерий Статилко был преподавателем в кадетском военном корпусе.

Посмертную награду «За служение Омской области» получил майор запаса Валерий Статилко. Об этом говорится в распоряжении губернатора Омской области Александра Буркова, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 16 августа.

В указе отмечается, что он был преподавателем учебного курса «Омского кадетского военного корпуса». Сообщение о гибели омича появилось в мае этого года. 

Также почетные награды получили еще 33 жителя региона, в том числе такой же знак отличия «За служение Омской области» получил первый заместитель министра региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов. В списке награжденных также государственные служащие, работники промышленности, преподаватели, культурные деятели.

Распоряжение губернатора Омской области о награждении государственными наградами
#Ольга Цветатий#Общество#Награждение#Новости#Омская область#Омск#Награда#Спецоперация
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