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Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области

Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области

Сегодня, 15:31
Фото: УМВД России по Омской области

Попавший в ДТП с косулей школьный автобус в Омской области ехал из детдома

Город55 пообщался с директором детдома и узнал подробности происшествия.

Сегодня, 16 августа, рано утром на трассе в Тюкалинском районе произошло ДТП со школьным автобусом.

В салоне находились 8 человек, в том числе 6 детей в возрасте от 15 до 16 лет. Как выяснил Город55, все они воспитанники большеуковского детского дома.

«Дети ехали на форум „Навстречу взрослой жизни“ в Омск, — рассказал нам директор детдома Владимир Володин. — Внезапно из-за кустов на дорогу выскочила косуля. Водитель резко затормозил, животное ударилось о решетку радиатора и погибло. Дети перевозились по всем правилам — в сопровождении педагога и были пристегнуты, поэтому все обошлось без последствий. У них нет даже синяков, просто сильно испугались. Сразу после происшествия все вышли на трассу, водитель позвонил мне. Я приехал и забрал их обратно. А через два часа приехала другая „газель“, которая увезла из в Омск. Сейчас они уже находятся в городе».
#Происшествия#Дети#ДТП#Анна Микула
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