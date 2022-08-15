В Омской области 17-летний школьник попал в больницу после катания на лошади

В Исилькульском районе Омской области полицейские выясняют все нюансы несчастного случая, в котором пострадал 17-летний мальчик.
«В Исилькульскую ЦРБ с множественными травмами был доставлен школьник из деревни Благовещенка», – пояснили Городу55 в УМВД по Омской области.
О юном пациенте медики тут же сообщили в полицию. Прибывшие оперативники побеседовали с пострадавшим и узнали, что в тот день несовершеннолетний катался на лошади, потерял равновесие и упал.
Сейчас силовики проверяют эту информацию, чтобы исключить криминальный характер травм.