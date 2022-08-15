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В Омской области 17-летний школьник попал в больницу после катания на лошади

В Омской области 17-летний школьник попал в больницу после катания на лошади

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI
Юноша получили множественные травмы.

В Исилькульском районе Омской области полицейские выясняют все нюансы несчастного случая, в котором пострадал 17-летний мальчик. 

«В Исилькульскую ЦРБ с множественными травмами был доставлен школьник из деревни Благовещенка», – пояснили Городу55 в УМВД по Омской области. 

О юном пациенте медики тут же сообщили в полицию. Прибывшие оперативники побеседовали с пострадавшим и узнали, что в тот день несовершеннолетний катался на лошади, потерял равновесие и упал. 

Сейчас силовики проверяют эту информацию, чтобы исключить криминальный характер травм. 

#Василий Попов#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Несчастный случай#Дети#Лошадь
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