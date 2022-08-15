Минеева рассказала, как "Московский акселератор" поможет технологическим стартапам

Минеева отметила, что программа, нацеленная на помощь технологическим стартапам в поиске партнеров среди крупных корпораций и привлечении финансирования, будет актуальна для отечественных предприятий с высоким потенциалом роста. Также она подтвердила то, что поддержка необходима компаниям, предлагающим и развивающим решения прикладного характера для отраслей, работающих с программами импортозамещения.
По словам Натальи Сергуниной, заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, в программе могут принять участие отечественные предприятия, имеющие за последние три года оборот свыше 30 млн руб. Проект реализуется на базе технохаба "Старт Хаб" на "Красном Октябре", информирует Newstracker.ru.
"Московский акселератор" начнёт работать 5 сентября. В программе могут участвовать 150 стартапов, их выберет экспертная комиссия. Бизнесмены получат рекомендации о том, как искать партнерские предприятия и привлекать инвестиции, наставники проведут консультации индивидуально, рассказала заммэра.
Для участия в программе потенциальным участникам следует подать заявку. Это можно сделать на сайте Агентства инноваций Москвы до 31 августа.
Участники смогут продемонстрировать собственные решения крупным предприятиям разных отраслей, протестировать пилотные проекты, договориться об обмене оптимальными практиками и объединить усилия в поиске дополнительных возможностей для сотрудничества.
Итоговые списки проектов "Московского акселератора" станут известны в начале декабря, инвесторам представят 20 лучших из них.
По словам Сергуниной, за десятилетие существования Агентства инноваций Москвы участниками его проектов стали свыше десяти тысяч компаний. Программа, которая была учреждена в 2012 году для поддержания московских технологических предприятий, оказывает помощь в масштабировании бизнеса, привлечении финансирования, поиске партнеров и клиентов. Заммэра подчеркнула, что проекты агентства предназначаются для стартапов всех этапов развития – начиная с идеи и заканчивая предприятием, получающим прибыль.
Татьяну Минееву, кандидата экономических наук и учредителя благотворительного фонда «Нужны друг другу», знают также как автора книги «Как дружить с государством». В течение более чем пяти лет она является главой одноименного общественного проекта, оказывающего помощь начинающим предпринимателям в налаживании взаимодействия с госструктурами и получении от них поддержки. Кроме того, она является главой общественного совета при департаменте образования столицы, участвует в общественно-деловом совете по нацпроекту «Образование» и трудится в Общественной палате Московской области. Помимо этого, с 2019 года Минеева работает уполномоченным по защите прав предпринимателей.