Минеева рассказала, как "Московский акселератор" поможет технологическим стартапам

Татьяну Минееву, кандидата экономических наук и учредителя благотворительного фонда «Нужны друг другу», знают также как автора книги «Как дружить с государством». В течение более чем пяти лет она является главой одноименного общественного проекта, оказывающего помощь начинающим предпринимателям в налаживании взаимодействия с госструктурами и получении от них поддержки. Кроме того, она является главой общественного совета при департаменте образования столицы, участвует в общественно-деловом совете по нацпроекту «Образование» и трудится в Общественной палате Московской области. Помимо этого, с 2019 года Минеева работает уполномоченным по защите прав предпринимателей.