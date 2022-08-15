Дожди и заморозки. Какая погода ожидает омичей в начале рабочей недели

В Обь-иртышском УГМС рассказали, какая погода ожидает омичей в начале рабочей недели.
Так, по данным синоптиков, в понедельник, 15 августа, днем воздух прогреется до +15...+20 градусов Цельсия. Осадков не ожидается. В ночь на вторник, похолодает до +4..9 градусов. При этом местами в приземистом слое возможны заморозки от 0 до -5 градусов.
Днем 16 августа +15...+20 градусов, возможен небольшой дождь. Ночью столбик термометра покажет +5...+10 градусов и опять ожидаются заморозки. В среду, 17 августа, похолодает до +13...+18 градусов. Днем и ночью — кратковременные дожди.
Ранее Город55 рассказывал, как сохранить урожай во время заморозка.