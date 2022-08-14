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Омичам рассказали, как спасти урожай при заморозках

Омичам рассказали, как спасти урожай при заморозках

Вчера, 13:47
Фото: 1MI
Грядущие понижение температуры повышает риски садоводов и огородников.

С сообщением об ухудшении погоды выступили представители регионального МЧС. Вслед за синоптиками они предупреждают о грядущих заморозках. С 16 по 19 августа местами по Омской области ожидается понижение температуры до -7 градусов.

Погода создает неблагоприятные условиях для сельскохозяйственных растений. Их советуют укрыть полимерной пленкой или нетканым материалом, чем плотнее, тем лучше. Омичам рекомендуют выбрать грубую гофрированную бумагу, пузырчатую пленку, соломенные или тростниковые маты. Важна малая степень теплопроводности.

Также жителям региона напоминают о повышенной осторожности и соблюдении правил пожарной безопасности. Телефон спасательной службы 101.

#Общество#Новости#Омская область#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды#Сельское хозяйство#ГУ МЧС по Омской области
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