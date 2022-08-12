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В Омске сотрудникам IKEA могут предложить 40 тысяч вакансий

В Омске сотрудникам IKEA могут предложить 40 тысяч вакансий

Сегодня, 10:31
Фото: Город55
На данный момент все сотрудники магазина находятся на своих рабочих местах.

Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов в интервью телекомпании ГТРК «Иртыш» рассказал о мерах, которые будут приняты в случае массового увольнения работников омской IKEA. 

«Сотрудники IKEA находятся на рабочих местах. Сегодня, в случае освобождения людей от должностей, рынок труда готов предложить чуть более 40 тысяч вакансий. Существует и система поддержки людей в службе занятости», – заверил Владимир Куприянов. 

По словам министра в данный момент он не видит никакой критической ситуации. 

Напомним, ранее Город55 рассказывал об уголовном деле за коммерческий подкуп в особо крупном размере, фигурантом которого стал инженер из омской IKEA. 

#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Работа#Рынок труда#Закрытие магазина "IKEA"
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