В Омске сотрудникам IKEA могут предложить 40 тысяч вакансий

Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов в интервью телекомпании ГТРК «Иртыш» рассказал о мерах, которые будут приняты в случае массового увольнения работников омской IKEA.
«Сотрудники IKEA находятся на рабочих местах. Сегодня, в случае освобождения людей от должностей, рынок труда готов предложить чуть более 40 тысяч вакансий. Существует и система поддержки людей в службе занятости», – заверил Владимир Куприянов.
По словам министра в данный момент он не видит никакой критической ситуации.
Напомним, ранее Город55 рассказывал об уголовном деле за коммерческий подкуп в особо крупном размере, фигурантом которого стал инженер из омской IKEA.