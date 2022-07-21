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Омская IKEA оставила после себя уголовное дело с инженером-миллионером

Омская IKEA оставила после себя уголовное дело с инженером-миллионером

Сегодня, 09:02
Фото: Город55
Бывший сотрудник будет отвечать перед законом за коммерческий подкуп.

Занятные факты о деятельности некоторых сотрудников омской IKEA сообщил Городу55 руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Омской области Михаил Зайцев. Оказывается, почти 10 лет в торговой сети работал обычный инженер, который жил в коттедже в элитном омском поселке. 

«Нашим отделом возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении инженера ООО «ИКЕА Мос», который работал в омском магазине. Ему предъявлено обвинение по статье «Коммерческий подкуп в особо крупном размере», — пояснил Городу55 Михаил Зайцев. 

Как выяснилось, еще с 2012 года, по версии следствия, данный сотрудник получал от руководителя одной из коммерческих фирм вознаграждение за лояльность и заключение контрактов. 

«Например, в магазине надо что-то отремонтировать, скажем, плитка прохудилась, инженер заключал контракт с этим бизнесменом, за что и получал солидные откаты», - объясняет Зайцев. 

Солидными в данном случае стали суммы на несколько десятков миллионов рублей. Видимо потому обычный инженер жил в хорошем коттедже в Чукреевке, практически у места своей работы. 

«Это нам удалось доказать такую сумму, но я уверен, что в реальности там намного больше. Просто он и наличкой брал и безналичные переводы были, в том числе и на карты его супруги, которая трудится фитнес-тренером», — уверен руководитель следственного отдела. 

Сам обвиняемый, говорят в СК, вину признает лишь частично - соглашается только с откатами в 2 млн рублей. 

Отметим, что это преступление было вскрыто службой собственной безопасности IKEA , которые после обратились в УБЭПиПК областной полиции. 

#Общество#Город#Происшествия#Экономика#Новости#Эксклюзивы#Омск#Криминал#Коррупция#Подкуп#Икеа#Василий Попов
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