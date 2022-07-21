Омская IKEA оставила после себя уголовное дело с инженером-миллионером

Занятные факты о деятельности некоторых сотрудников омской IKEA сообщил Городу55 руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Омской области Михаил Зайцев. Оказывается, почти 10 лет в торговой сети работал обычный инженер, который жил в коттедже в элитном омском поселке.