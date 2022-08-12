Омского депутата Александра Калякина не допустили на выборы в горсовет

11 августа в Омске завершилась регистрация на выборы депутатов горсовета седьмого созыва. По данным облизбиркома, всего зарегистрировали 230 кандидатов: 225 от политических партий, пять — самовыдвиженцы.
К выборам не допустили 16 человек, из них 15 самовыдвиженцев и один кандидат от «Партии роста». По информации «Нового Омска», в регистрации было отказано в том числе действующему депутату горсовета от «Единой России» Александру Калякину, который выдвигался на округе № 36. На новых выборах депутат не получил поддержку партии и заявился самовыдвиженцем, но в итоге не прошел процедуру регистрации. «Единая Россия» на округе № 36 выдвинула вместо Калякина его бывшего коллегу по ОНИИП — Ивана Березина.
Также в регистрации отказали перевозчику Виталию Торопову и мужу первой вице-миссис Вселенная Андрею Рягузову, у которых есть судимости. Оба шли на выборы самовыдвиженцами. Торопов некогда был судим за грабежи, кражу и хранение наркотиков. У Рягузова судимость за «нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Рягузов выдвигался и на выборы мэра в 2017 году.
Не прошел отбор и кандидат от «Партии роста» Андрей Рудаков.