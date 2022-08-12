Омского депутата Александра Калякина не допустили на выборы в горсовет

К выборам не допустили 16 человек, из них 15 самовыдвиженцев и один кандидат от «Партии роста». По информации «Нового Омска», в регистрации было отказано в том числе действующему депутату горсовета от «Единой России» Александру Калякину, который выдвигался на округе № 36. На новых выборах депутат не получил поддержку партии и заявился самовыдвиженцем, но в итоге не прошел процедуру регистрации. «Единая Россия» на округе № 36 выдвинула вместо Калякина его бывшего коллегу по ОНИИП — Ивана Березина.