Жена экс-кандидата в мэры Омска поедет на конкурс красоты «Миссис Вселенная»

Россию на международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная» представит 38-летняя Ирина Рягузова из Омска, сообщает «Тасс». Конкурс будет проходить с 24 июня по 1 июля в Сеуле. Соперницами омички станут около 100 участниц в возрасте от 18 до 55 лет из разных стран.
Финал конкурса планировался в конце прошлого года, однако из-за пандемии его перенесли. Обязательное условие для участия — наличие у конкурсанток детей. У Рягузовой из пять. В повседневной жизни она занимается бизнесом.
«Для меня это прекрасная возможность общения с успешными женщинами со всего мира, которые гармоничного совмещают материнство, работу и благотворительность», — сказала она.
Добавим, что Ирина Рягузова является женой экс-кандидата в мэры Омска Андрея Рягузова. Он выдвигался на пост градоначальника в 2017 году.
Год назад Ирина Рягузова получила статус «Миссис Россия Вселенная», это обеспечило ей попадание в финал конкурса «Миссис Вселенная»