Жена экс-кандидата в мэры Омска поедет на конкурс красоты «Миссис Вселенная»

Россию на международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная» представит 38-летняя Ирина Рягузова из Омска, сообщает «Тасс». Конкурс будет проходить с 24 июня по 1 июля в Сеуле. Соперницами омички станут около 100 участниц в возрасте от 18 до 55 лет из разных стран.