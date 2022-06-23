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Жена экс-кандидата в мэры Омска поедет на конкурс красоты «Миссис Вселенная»

Жена экс-кандидата в мэры Омска поедет на конкурс красоты «Миссис Вселенная»

23 июня, 20:31
Фото: Иллюстрация / 1MI

На конкурсе «Миссис Вселенная» Россию представит омичка Ирина Рягузова

В прошлом году жена экс-кандидата в мэры Омска завоевала статус «Миссис Россия Вселенная».

Россию на международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная» представит 38-летняя Ирина Рягузова из Омска, сообщает «Тасс». Конкурс будет проходить с 24 июня по 1 июля в Сеуле. Соперницами омички станут около 100 участниц в возрасте от 18 до 55 лет из разных стран.

Финал конкурса планировался в конце прошлого года, однако из-за пандемии его перенесли. Обязательное условие для участия — наличие у конкурсанток детей. У Рягузовой из пять. В повседневной жизни она занимается бизнесом.

«Для меня это прекрасная возможность общения с успешными женщинами со всего мира, которые гармоничного совмещают материнство, работу и благотворительность», — сказала она.

Добавим, что Ирина Рягузова является женой экс-кандидата в мэры Омска Андрея Рягузова. Он выдвигался на пост градоначальника в 2017 году.

Год назад Ирина Рягузова получила статус «Миссис Россия Вселенная», это обеспечило ей попадание в финал конкурса «Миссис Вселенная»

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Конкурс красоты
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