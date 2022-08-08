Не все так просто. В гибели байкера на омской трассе могут обвинить водителя иномарки

Городу55 стали известны новые подробности смертельного ДТП на трассе Омск – Русская Поляна, в котором погиб 33-летний мотоциклист.
«Водитель автомобиля Mazda, 60-летний сварщик из МУП «Павлоградский», нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, что и стало причиной столкновения с мотоциклом», — сообщил Городу55 источник в силовых структурах.
Напомним, по первоначальной информации от региональной ГИБДД, якобы именно мотоциклист выехал на встречную полосу, где и столкнулся с иномаркой. При этом сообщалось, что у байкера отсутствовали права. Однако сегодня, как сообщал Город55, в региональной Госавтоинспекции исправились и заявили, что водительское удостоверение с категорией на право управления мотоциклом все же было.
Добавим, что от полученных травм мотоциклист, житель села Алабота, погиб на месте происшествия, а водителя иномарки увезли в ЦРБ с предварительным диагнозом: множественные ссадины и инородное тело в левом глазе.
Выяснилась и еще одна примечательная деталь: на шлеме у погибшего мотоциклиста находился видеорегистратор. Сейчас его изучают силовики. Собственно, эта видеозапись и способна прояснить все нюансы аварии.