Не все так просто. В гибели байкера на омской трассе могут обвинить водителя иномарки

Напомним, по первоначальной информации от региональной ГИБДД, якобы именно мотоциклист выехал на встречную полосу, где и столкнулся с иномаркой. При этом сообщалось, что у байкера отсутствовали права. Однако сегодня, как сообщал Город55, в региональной Госавтоинспекции исправились и заявили, что водительское удостоверение с категорией на право управления мотоциклом все же было.