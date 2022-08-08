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Кому на Руси жить хорошо. В Омске озвучили вакансии с зарплатой выше 100 тыс рублей

Кому на Руси жить хорошо. В Омске озвучили вакансии с зарплатой выше 100 тыс рублей

Сегодня, 12:47
Фото: 1MI

Вакансия автослесаря с зарплатой 150 тыс стала самой высокооплачиваемой в Омске

Сервис «Зарплата.ру» составил топ самых дорогих профессиональных предложений.

Самым востребованным специалистом рейтинга неожиданно стал автослесарь в автосервисе «Дикий койот». Работнику обещают зарплату до 150 тыс рублей. В обязанности входит обслуживание автомобилей ряда марок, от Volvo до «ГАЗели» и «ПАЗа».

Несколько меньше, чем автослесарю, предлагают врачу-онкологу в городской поликлинике № 3. Доктор, лечащий онкобольных, может зарабатывать до 120 тыс.

Столько же — 120 тыс рублей — готовы платить юристу по банкротству физических лиц. Кандидату необходим опыт в гражданских и арбитражных судебных процессах.

Четвертое место в топе — автокурьер на своем автомобиле, который может получать до 105 тыс рублей. При этом предполагается гибкий график работы.

100 тыс рублей обещают печатнику флексопечати, который будет заниматься печатью этикеток, составлением пантонов и контролем печатного процесса.

Напомним, по данным «Омскстата», средняя номинальная зарплата в Омской области в первой половине года составила 43 тыс рублей. Реальная, правда, снизилась на 5% с учетом инфляции.

#Екатерина Чаплинская#Новости#Зарплата#Вакансия
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