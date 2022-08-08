Кому на Руси жить хорошо. В Омске озвучили вакансии с зарплатой выше 100 тыс рублей

Самым востребованным специалистом рейтинга неожиданно стал автослесарь в автосервисе «Дикий койот». Работнику обещают зарплату до 150 тыс рублей. В обязанности входит обслуживание автомобилей ряда марок, от Volvo до «ГАЗели» и «ПАЗа».