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Средняя зарплата в Омской области за год выросла на 10%

Средняя зарплата в Омской области за год выросла на 10%

Вчера, 12:48
Фото: 1MI

Средняя зарплата в Омской области составила боле 43 тысяч рублей

Номинальная зарплата, по данным статистиков, выросла на 10%, а реальная снизилась на 5%.

Омскстат опубликовал данные по уровню жизни и занятости населения в первой половине 2022 года. Среднемесячная номинальная зарплата, которую получали сотрудники с января по май, по официальным данным, составила 43 165 рублей 50 копеек. За год она выросла на 10%.

Реальная среднемесячная начисленная зарплата, которую рассчитывали с учетом индекса потребительских цен, соответствовала 95,3% - то есть снизилась почти на 5%.

Что касается задолженности по заработной плате, то на 1 июля 2022 года работодатели задолжали своим работникам 11.2 млн рублей. Месяцем ранее — в июне — размер задолженности был выше на 6.5 млн рублей.

Численность работающего населения в возрасте от 15 лет и старше за апрель — июнь составила 990 тыс человек. Из них 930.2 тыс человек занимались экономической деятельностью, а еще 59.8 тыс являлись безработными. Уровень занятости населения составил 60%, а уровень безработицы — 6%. К концу июня 2022 года на учете в службе занятости находились 19.1 тыс человек, из которых 12.3 тыс имели статус безработного.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Зарплата#Средняя зарплата
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