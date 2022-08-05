Средняя зарплата в Омской области за год выросла на 10%

Численность работающего населения в возрасте от 15 лет и старше за апрель — июнь составила 990 тыс человек. Из них 930.2 тыс человек занимались экономической деятельностью, а еще 59.8 тыс являлись безработными. Уровень занятости населения составил 60%, а уровень безработицы — 6%. К концу июня 2022 года на учете в службе занятости находились 19.1 тыс человек, из которых 12.3 тыс имели статус безработного.