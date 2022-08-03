В Омске ищут детдомовца, который сбежал перед посещением больницы

В Омске продолжают разыскивать подростка 2006 года рождения, который воспитывается в детском специализированном учреждении. 1 августа мальчик с законным представителем приехал на прием к врачу в больницу на улице Челюскинцев. В какой-то момент подросток убежал в неизвестном направлении.
Его ищут третий день. УМВД по Омску приводит приметы парня: на вид около 17 лет, рост около 180 см, спортивное телосложение, короткие русые волосы. Был в черной толстовке, черных шортах и кепке камуфляжного цвета.
Информацию, которая может помочь в поисках, просят сообщить по телефону 79-24-02, 102.