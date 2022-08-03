В Омске ищут детдомовца, который сбежал перед посещением больницы

В Омске продолжают разыскивать подростка 2006 года рождения, который воспитывается в детском специализированном учреждении. 1 августа мальчик с законным представителем приехал на прием к врачу в больницу на улице Челюскинцев. В какой-то момент подросток убежал в неизвестном направлении.