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В Омске ищут детдомовца, который сбежал перед посещением больницы

В Омске ищут детдомовца, который сбежал перед посещением больницы

Вчера, 16:51
Фото: 1MI
Мальчика с сопровождающим привели к врачу, но тот сумел сбежать.

В Омске продолжают разыскивать подростка 2006 года рождения, который воспитывается в детском специализированном учреждении. 1 августа мальчик с законным представителем приехал на прием к врачу в больницу на улице Челюскинцев. В какой-то момент подросток убежал в неизвестном направлении.

Его ищут третий день. УМВД по Омску приводит приметы парня: на вид около 17 лет, рост около 180 см, спортивное телосложение, короткие русые волосы. Был в черной толстовке, черных шортах и кепке камуфляжного цвета.

Информацию, которая может помочь в поисках, просят сообщить по телефону 79-24-02, 102.

Фото: УМВД по городу Омску
#Екатерина Чаплинская#Происшествия#Новости#Полиция#Ребенок
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