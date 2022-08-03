«Однажды привезли женщину по ошибке»: В омском вытрезвителе — о первом месяце работы

«Был один случай, когда к нам привезли человека по ошибке. Это неприятно как для нас, так и для сотрудников полиции, — рассказала Городу55 заместитель директора Центра социальной адаптации Лариса Грызова. — Привезли женщину, которая была в очень тяжелом состоянии. Ее так трясло, что было страшно смотреть. Выяснилось, что она уже не один день принимала алкоголь. У нее было похмелье. И вот на фоне этого посчитали, что она находится в опьянении. Но когда проверили ее, алкотестер показал ноль. Мы предложили направить ее в токсикоцентр, чтобы ее там прокапали. Но она отказалась и ушла».