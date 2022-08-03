«Однажды привезли женщину по ошибке»: В омском вытрезвителе — о первом месяце работы

1 июля в Омске после 12-летнего перерыва появился первый вытрезвитель. Его открыли на базе Центра социальной адаптации в Старом Кировске. Отделение всего на 15 коек: две комнаты по шесть мест для мужчин и одна комната на три места для женщин. Для миллионного города, конечно, капля в море. Но и это большое подспорье полицейским, которым теперь не надо ломать голову, куда пристроить человека в опьянении без показаний для госпитализации.
А именно таких «клиентов», как корректно здесь называют пьяниц, наркоманов и токсикоманов, и везут в вытрезвитель. Делается это только после осмотра сотрудниками скорой. Ведь часто, например, симптомы инсульта похожи на опьянение.
После того, как человека доставляют в вытрезвитель, медсестра его осматривает и заполняет карту. Также проводят исследование на алкотестере. Как выяснилось, эта процедура совсем не лишняя.
«Был один случай, когда к нам привезли человека по ошибке. Это неприятно как для нас, так и для сотрудников полиции, — рассказала Городу55 заместитель директора Центра социальной адаптации Лариса Грызова. — Привезли женщину, которая была в очень тяжелом состоянии. Ее так трясло, что было страшно смотреть. Выяснилось, что она уже не один день принимала алкоголь. У нее было похмелье. И вот на фоне этого посчитали, что она находится в опьянении. Но когда проверили ее, алкотестер показал ноль. Мы предложили направить ее в токсикоцентр, чтобы ее там прокапали. Но она отказалась и ушла».
В вытрезвителе имеют право оказывать только доврачебную помощь. Здесь нет как лекарств, так и оружия. От буйных «клиентов» отбиваются исключительно силой убеждения. На случаи ЧП все помещения оборудованы тревожной кнопкой и камерами наблюдения.
За месяц работы в учреждении помогли уже примерно 200 омичам. Оно заполнено почти круглосуточно. В отличие от советских аналогов, в современных вытрезвителях размешают только добровольно. Находиться там можно до 12 часов — в зависимости от состояния. Для поступившего это полностью анонимно и бесплатно.
Подробный репортаж с места можно прочитать здесь.