В отличие от канувших в лету советских вытрезвителей, условия здесь значительно гуманнее. Насильно сюда никого не забирают, и никого здесь не удерживают. Кто не хочет оставаться, после осмотра уходит. Но многим попадание сюда, возможно, уже спасло жизнь. Также в отличие от прежних времен яростной борьбы с алкоголизмом, когда попадание в такое место могло стоить человеку карьеры, сейчас на работу о его приключениях под градусом не сообщают. Для сравнения: в Советском Союзе за вытрезвление выставляли счет, обходившийся в круглую сумму. Более того, практиковалось фотографировать пьяных и потом размещать эти снимки на досках позора во дворах жилых домов и на проходных предприятий.