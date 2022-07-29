Участники из 13 стран посетят VII Международные спортивные игры «Дети Азии»

В сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме была презентована заявка Владивостока на проведение игр «Дети Азии». В Приморском крае опыт организации масштабных спортивных событий был сформирован в ходе проведения Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано, этапа Мировой серии по керлингу. А также в ходе других статусных соревнований в рамках спортивной программы ВЭФ и завершающего этапа подготовки сборных РФ к Олимпийским играм в Токио.