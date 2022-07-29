Участники из 13 стран посетят VII Международные спортивные игры «Дети Азии»

Приветствие спортсменам передал президент России Владимир Путин. Он отметил растущую популярность соревнований и сказал, что благодаря им продвигаются принципы олимпизма, развивается гуманитарное сотрудничество и укрепляются дружеские и личные контакты. Об этом сообщает sovsport.ru.
В сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме была презентована заявка Владивостока на проведение игр «Дети Азии». В Приморском крае опыт организации масштабных спортивных событий был сформирован в ходе проведения Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано, этапа Мировой серии по керлингу. А также в ходе других статусных соревнований в рамках спортивной программы ВЭФ и завершающего этапа подготовки сборных РФ к Олимпийским играм в Токио.
По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ-2022 Антона Кобякова, Владивосток стал спортивным хабом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В скором времени тут будут созданы спортивные кластеры мирового уровня.
В свою очередь, помощник президента РФ Игорь Левитин провел совещание по развитию спортивной инфраструктуры в рамках игр. Участники обсудили как проходит выполнение поручений Путина по возведению спортивных объектов в Приморском крае и создание центров подготовки команд РФ по приоритетным видам спорта на острове Русский.
Глава Минспорта РФ Олег Матыцин, Игорь Левитин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко проинспектировали площадку будущего центра керлинга. На ВЭФ-2019 был дан старт строительству. Сдать объект планируется летом 2023 года.
VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с пятого по восьмое сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Фонд Росконгресс станет организатором форума.