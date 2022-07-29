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Участники из 13 стран посетят VII Международные спортивные игры «Дети Азии»

Участники из 13 стран посетят VII Международные спортивные игры «Дети Азии»

Сегодня, 00:33
Фото: roscongress.org
Во Владивостоке и Артеме, в двух городах Приморского края, стартовали VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Участниками стали спортсмены из 13 стран. Кроме того, соревнования посетят крупные делегации из Индии, Монголии, Ирана, Таиланда и Афганистана.

Приветствие спортсменам передал президент России Владимир Путин. Он отметил растущую популярность соревнований и сказал, что благодаря им продвигаются принципы олимпизма, развивается гуманитарное сотрудничество и укрепляются дружеские и личные контакты. Об этом сообщает sovsport.ru.

В сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме была презентована заявка Владивостока на проведение игр «Дети Азии». В Приморском крае опыт организации масштабных спортивных событий был сформирован в ходе проведения Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано, этапа Мировой серии по керлингу. А также в ходе других статусных соревнований  в рамках спортивной программы ВЭФ и завершающего этапа подготовки сборных РФ к Олимпийским играм в Токио.

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ-2022 Антона Кобякова, Владивосток стал спортивным хабом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В скором времени тут будут созданы спортивные кластеры мирового уровня.

В свою очередь, помощник президента РФ Игорь Левитин провел совещание по развитию спортивной инфраструктуры в рамках игр. Участники обсудили как проходит выполнение поручений Путина по возведению спортивных объектов в Приморском крае и создание центров подготовки команд РФ по приоритетным видам спорта на острове Русский.  

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин, Игорь Левитин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко проинспектировали площадку будущего центра керлинга. На ВЭФ-2019 был дан старт строительству. Сдать объект планируется летом 2023 года.

VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с пятого по восьмое сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Фонд Росконгресс станет организатором форума.

#Спорт
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