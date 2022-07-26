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Бывший заведующий омского детсада прикарманил часть зарплаты сотрудников

Бывший заведующий омского детсада прикарманил часть зарплаты сотрудников

Сегодня, 09:21
Фото: 1MI

Экс-заведующий детсада в Омской области похитил у подчиненных часть зарплаты

Обвиняемый говорил работникам, что они получат меньшую сумму, а сам похищал часть выплат.

В Омской области утвердили обвинение по уголовному делу в отношении бывшего заведующего детского сада, расположенного в Большеуковском районе. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.

Следователи выяснили, что с января 2020 по июнь 2021 года обвиняемый каждый месяц похищал часть зарплаты сотрудников, которая полагалась им в качестве компенсационной выплаты. Бывший заведующий говорил работникам детсада, что размер выплат был меньше, а сам тратил деньги на личные нужды. 

С помощью такой схемы ему удалось похитить более 210 тыс рублей. Обвиняемый признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело передали в суд.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Прокуратура Омской области
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