Бывший заведующий омского детсада прикарманил часть зарплаты сотрудников

Следователи выяснили, что с января 2020 по июнь 2021 года обвиняемый каждый месяц похищал часть зарплаты сотрудников, которая полагалась им в качестве компенсационной выплаты. Бывший заведующий говорил работникам детсада, что размер выплат был меньше, а сам тратил деньги на личные нужды.