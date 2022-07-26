Бывший заведующий омского детсада прикарманил часть зарплаты сотрудников

В Омской области утвердили обвинение по уголовному делу в отношении бывшего заведующего детского сада, расположенного в Большеуковском районе. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.
Следователи выяснили, что с января 2020 по июнь 2021 года обвиняемый каждый месяц похищал часть зарплаты сотрудников, которая полагалась им в качестве компенсационной выплаты. Бывший заведующий говорил работникам детсада, что размер выплат был меньше, а сам тратил деньги на личные нужды.
С помощью такой схемы ему удалось похитить более 210 тыс рублей. Обвиняемый признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело передали в суд.