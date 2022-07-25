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Пожар в омской Новоалександровке может перерасти еще в одно уголовное дело

Пожар в омской Новоалександровке может перерасти еще в одно уголовное дело

Вчера, 16:16
Фото: Город55
По данным омского СК, обвиняемым в нем может стать мастер подрядной организации, которая и варила трубы в тот роковой день.

Городу55 стали известны подробности расследования уголовного дела по факту пожара в омском микрорайоне Новоалександровка, который унес жизнь человека и оставил без крова более 20 семей.

«На данный момент мы готовимся возбуждать уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека» в отношении мастера подрядной организации, работники которой и варили те самые трубы. Делали они это открытым способом, что запрещено. Вообще там вскрылось сразу несколько нарушений норм и правил. Скорее всего, также в третьем квартале передадим эти дела в суд», – заверил Город55 руководитель второго отдела по ОВД СКР по Омской области Михаил Зайцев. 

Так же наш собеседник объяснил, почему мэру Называевска, Виктору Лупиносу вменили именно превышение должностных полномочий, а не халатность. 

«В деле есть показания сотрудника МЧС, который утверждает, что заваливал Виктора Лупиноса письмами, предостережениями, где указывал и просил скосить траву. Однако ничего этого сделано не было, и итог нам известен. Получается, что он знал о проблеме, но умышленно ничего не предпринимал, потому тут ни о какой халатности не может быть и речи», - пояснил Зайцев. 

При этом в омском СК нас заверили, что ни одна пострадавшая семья не останется зимовать на улице. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Виктор Лупинос#Пожары#Смерть#Следственный комитет
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