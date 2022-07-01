Не рай в шалаше. Как погорельцы из омской Новоалександровки ждут жилья в вагончиках

Как утверждает омич, на прошлой неделе в Новоалександровке была комиссия, приезжал и некий подрядчик. Впрочем, пока ясности это не внесло. Остапов думает, что жильцов будут склонять к покупке квартир — меньше хлопот, чем со строительством. Некоторых такой вариант действительно устраивает, особенно молодые семьи, которые хотели бы жить поближе к городу. Однако есть и те, кто переезжать твердо не намерен.