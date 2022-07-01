Не рай в шалаше. Как погорельцы из омской Новоалександровки ждут жилья в вагончиках

Прошло уже почти два месяца с момента огненной пятницы 6 мая, когда в Омской области из-за шквалистого ветра вспыхнула серия крупных пожаров, которые уничтожили более 100 домовладений и забрали несколько человеческих жизней. В общей сложности без крыши над головой остался 391 человек, из которых 91 — дети.
В тот день больше всего досталось городу Называевску и омскому микрорайону Новоалександровка. Последнюю Город55 посещал уже дважды: во время огненного шторма и через две недели после трагедии. На этой неделе мы вновь отправились туда, чтобы посмотреть, как живут семьи, которые в одночасье лишились всего.
Жизнь в вагончиках
Сейчас о страшном пожаре в Новоалександровке напоминает всего один-единственный дом — тот самый, в котором погиб 65-летний мужчина. Следы возгорания здесь не убраны. На остальных участках явных признаков бушевавшей огненной стихии не осталось, лишь обуглившиеся ворота да кое-где остовы выгоревших машин.
Сразу бросаются в глаза вагончики-бытовки разного формата и площади, которые стоят практически у каждого пострадавшего домовладения. В них живут погорельцы, которые не захотели переезжать во временные пункты размещения. У одной из таких «бытовок», которая представляет собой металлический контейнер, суетится мужчина, в огороде вырезает кусты женщина. Мы подошли пообщаться с хозяевами.
«Пока что живу у друга, плачу ему за жилье, еду покупаю. Вагончик вот есть. Я в квартиру переезжать не хочу, а со стройкой пока что-то не очень понятно. Надо подрядчиков найти, ищет их муниципалитет. Желающие строители вроде есть, но время-то идет. Для начала хоть бы фундамент залили, он же еще отстояться должен. Документы на строительство люди уже давно сдали, некоторые вроде уже даже карты от банка получили, куда будут перечисляться средства на строительство, то есть на сертификат с безналичным расчетом. Наличных денег ни у кого не будет», — рассказал Городу55 один из погорельцев Анатолий Остапов.
По словам мужчины, стройка пока не началась, и некоторые из тех, кто изначально хотел остаться в Новоалександровке, уже задумываются о покупке квартиры.
«Время поджимает, не хочется в этих вагончиках зимовать. Тем более я его в аренду взял, а кому-то от работы помогли, есть и те, кто купил сам. Но для зимовки его же надо будет утеплить, печку-буржуйку поставить. Да и топиться чем-то надо будет: дрова, уголь, а это все деньги», — поясняет Остапов.
Как утверждает омич, на прошлой неделе в Новоалександровке была комиссия, приезжал и некий подрядчик. Впрочем, пока ясности это не внесло. Остапов думает, что жильцов будут склонять к покупке квартир — меньше хлопот, чем со строительством. Некоторых такой вариант действительно устраивает, особенно молодые семьи, которые хотели бы жить поближе к городу. Однако есть и те, кто переезжать твердо не намерен.
«Строители приехали, посмотрели и уехали. Как я понял, не согласились. Я вчера был в администрации Советского округа, где мне прямо сказали, что на данном этапе лучший вариант — это приобретение квартиры. Но все те, у кого стоят вагончики, на этот вариант не согласны, и я в их числе: буду ждать стройку — куплю в бытовку диван, печку. Землю я бросать не хочу, все посажено, за садом уход нужен, иначе зарастет. И так все деревья выгорели, вряд ли они уже возьмутся снова», — сетует пострадавший житель Новоалександровки.
«Сижу тут одна и плачу»
Дальше по улице еще один вагончик. Там живет Галина Гладкова, с которой мы уже общались в наш прошлый визит. Сейчас на месте дома, где она жила с семьей дочери с двумя маленькими детьми, примостился серый невзрачный вагончик. Однако во дворе виден свежий сруб — по всей видимости, баня.
«Да, ее вот построили, мыться-то как-то надо, не грязью же зарастать. Благо фундамент от старой сохранился, на него и поставили. А вместо дома у меня сейчас вот это, — приглашает внутрь вагончика Гладкова. — Посмотрите, как я теперь живу».
Внутри небольшой холл, две комнаты, каждая от силы «квадратов» шесть, кровати, газовая плита, телевизор, холодильник, стол. Вот, собственно, и все убранство.
«Вот так и живу. Иногда дочь с зятем и внуками приезжает, но я их назад в гостиницу „Иртыш“ (центр временного размещения — прим. ред.) отправляю. Сами видите, лето сейчас холодное, а дети еще маленькие. Не дай Бог еще заболеют. Тем более их оттуда никто не гонит — сказали, живите сколько хотите. Так что в основном я тут одна, сижу и не знаю, когда стройка начнется», — со слезами на глазах рассказывает Галина.
По словам женщины, членам семьи уже открыли лицевой счет, куда переведут деньги на строительство, однако какую сумму — они все еще не знают.
«Обещали, что до 1 июля все средства упадут на счет. В прошлую пятницу был подрядчик, посмотрел, мол, готовы взяться, а когда начнут, сколько это строительство продлится — тишина. Не хочется с детьми и внуками зимовать в этом вагончике. Но на квартиру я не соглашусь, я здесь родилась, 28 лет прожила, здесь и останусь. Если не могут толкового подрядчика найти, рассмотрели бы вариант перечисления денег нам, мы бы сами построили», — говорит омичка.
Еще по 50 на каждого
Жители брошенными себя не чувствуют: говорят, обещанные разовые выплаты получили, благодаря чему удалось купить самое необходимое. Вскоре им обещали перечислить еще одно пособие. Однако те, кто решил остаться, ждут одного — определенности.
«Чиновникам все-таки спасибо — они нас не бросают и не забывают, но хочется конкретики. А так свет нам провели, правда, провода и розетки мы за свой счет покупали, но зато на полгода нас освободили от платы за электричество. Сразу после случившегося выделили сначала по 25 тысяч рублей на каждого члена семьи, потом единовременно дали 50 тысяч на всех, сейчас вот опять будут выдавать еще 50 тысяч рублей на каждого. Да и так и из администрации Советского округа, и из мэрии постоянно звонят, интересуются, спрашивают, что нужно и чем помочь», — уверяет омичка.
К слову, помогали городские власти и с вывозом остатков пожарища. По словам местных жителей, пригнали больше десятка «КамАЗов», строительную технику и все оперативно убрали. В скором времени обещают завезти и грунт, чтобы выровнять все площадки.
«Не сдвинусь с места и под дулом автомата»
О зимовке в бытовке площадью от силы в 5 квадратных метров думает и семья Набелкиных.
«Да, деньги выделяют, помощь оказывают, но хочется нам не этого. Со стройкой пока определенности нет. Какую-то сумму на счет уже вроде перевели, подрядчики приезжали, но они мне какими-то смутными показались. Приехали, глянули, даже план какой-то нарисовали, мол, где, какая комната будет, и на этом все. Когда начнут строить, на сколько все это затянется — никто ничего не сказал, да и, видимо, еще сами не знают. Все стоит на одном месте», — сетует Галина Набелкина.
Как уверяет жительница Новоалександровки, некоторые уже согласились на квартиры или другие варианты, но таких немного.
«Соседи наши решили дом в городе покупать, но они молодые, а я сказала, что даже под дулом автомата никуда отсюда не пойду, не сдвинусь с места. Чиновники вроде и сами хотят все побыстрее сделать. Но пока так и живем, а лето-то холодное. Но отсюда я все равно не уйду: хоть зима, хоть мороз. Поймите, получилось так, что погорели в основном люди, которым из-за возраста уже не под силу самим построиться, но я все же надеюсь, что нас не бросят, не оставят», — рассказывает Галина Набелкина.
Сейчас компанию Набелкиным на пустом участке составляет маленький щенок. Произошедшее — не только финансовый ущерб, но и моральный удар: люди потеряли скот и любимых питомцев.
«Вот нового члена семьи взяли, наш старый пожара не пережил. Сгорели также поросята, курица. Хозяйство и домашние животные много у кого тогда погибли. Потом приезжали волонтеры, собирали пострадавших и обгоревших животных, забирали и выхаживали», — говорит Галина.
Вместе с домами сгорела одежда, мебель, бытовая техника. Люди лишились бань, сараев, хозпостроек, инструментов. Все это, как и домашних животных, пока не компенсируют.
«Следствие идет. Нас всех вызывали, опрашивали, составляли опись того, у кого что сгорело — мол, для дальнейшего иска. Но все это затянется не на один год, а денег нам дадут только на жилье», — сетует Анатолий Остапов.
Официально
Впрочем, погорельцев уверяют, что до зимы без крыши над головой никто не останется. По поручению президента Владимира Путина построить новое жилье и восстановить первоочередные объекты инфраструктуры необходимо до 15 ноября. О том, что вопрос строительства решается, сообщил вчера губернатор Александр Бурков. По его словам, сейчас уже порядка 75% всех пострадавших семей получили компенсацию на свои расчетные счета для покупки или строительства жилья. Выплаты варьировались от 900 тысяч до 3.5 млн рублей.
«Ни одна из пострадавших семей к осени не останется без крыши над головой. Мы приняли нормативную базу благодаря работе депутатского корпуса, чтобы люди смогли оперативно получить деньги как на строительство жилья, так и на покупку уже готовых домов или готовых квартир», — заверил Бурков.
Вопрос помощи погорельцам контролируется и на федеральном уровне. Как раз накануне был анонсирован визит вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко, которая является куратором в СФО по всем произошедшим пожарам. Вице-премьер будет проверять, как в регионе выполняются поручения президента.
Отметим, что указом Владимира Путина пострадавшим от пожаров до 1 июля также выплатят единовременную материальную помощь — судя по всему, это те самые 50 тысяч рублей на каждого члена семьи, которые сейчас оформляют погорельцы из Новоалександровки. Погорельцам также обещают некие меры соцподдержки до 1 августа. Центральный банк до 1 сентября должен решить вопрос о реструктуризации кредитов для пострадавших в пожарах. По поручению губернатора Буркова омским погорельцам помогают с отдыхом и оздоровлением детей.
Также ранее глава региона заявлял, что на единовременную выплату всем пострадавшим было выделено более 10 млн рублей, а на соцвыплаты семьям, которые лишились единственного жилья, ушло 36 млн рублей из облбюджета.
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Пока же погорельцы из Новоалександровки примиряются с трагедией, учатся жить с чистого листа и с нетерпением ждут начала строительства новых домов на родной земле.