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Кости и черепа. Омичи рассказали о страшной находке в лесу

Кости и черепа. Омичи рассказали о страшной находке в лесу

Вчера, 20:12
Фото: 1MI

Омичи нашли в лесу свалку из костей животных

Поход за грибами превратился в сюжет для фильма ужасов.

Омичи поделились впечатлениями от похода в лес. Вместо грибов обнаружили кости и черепа животных. Пост опубликовало сообщество «Инцидент Омск».

Месторасположения «кладбища» — лесок недалеко от города, возле поселка Омский. «Смотрю люди вообще не парятся как утилизировать, представляю если бы мы наткнулись на это место когда они были свежие», — пишет автор публикации. Говорит, место проходимое — много следов отдыхающих и мусора.

К записи приложены фото. На кадрах среди травы действительно видны останки крупного рогатого скота в немалом количестве.

В комментариях горожане отметили, что тоже натыкались на кости в лесах Омской области, в некоторых из них стоял неприятных запах. Осведомленные пользователи соцсети вспомнили о правилах утилизации отходов — избавляться от останков таким образом запрещено.

#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Соцсети#Жалобы#Свалка
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