Кости и черепа. Омичи рассказали о страшной находке в лесу

Месторасположения «кладбища» — лесок недалеко от города, возле поселка Омский. «Смотрю люди вообще не парятся как утилизировать, представляю если бы мы наткнулись на это место когда они были свежие», — пишет автор публикации. Говорит, место проходимое — много следов отдыхающих и мусора.