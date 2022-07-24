Кости и черепа. Омичи рассказали о страшной находке в лесу

Омичи поделились впечатлениями от похода в лес. Вместо грибов обнаружили кости и черепа животных. Пост опубликовало сообщество «Инцидент Омск».
Месторасположения «кладбища» — лесок недалеко от города, возле поселка Омский. «Смотрю люди вообще не парятся как утилизировать, представляю если бы мы наткнулись на это место когда они были свежие», — пишет автор публикации. Говорит, место проходимое — много следов отдыхающих и мусора.
К записи приложены фото. На кадрах среди травы действительно видны останки крупного рогатого скота в немалом количестве.
В комментариях горожане отметили, что тоже натыкались на кости в лесах Омской области, в некоторых из них стоял неприятных запах. Осведомленные пользователи соцсети вспомнили о правилах утилизации отходов — избавляться от останков таким образом запрещено.