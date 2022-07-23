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В Омской области запустили автобус для туристов из Большеречья

В Омской области запустили автобус для туристов из Большеречья

Сегодня, 12:58
Фото: 1MI
Уехать в Большеречье можно на теплоходе, а обратно вернуться в этот же день на автобусе.

В Омской области запустили туристический автобусный маршрут из Большеречья. Теперь гости поселка, приехавшие в Большеречье на теплоходе могут вернуться в Омск в этот же день на автобусе.

С сегодняшнего дня начинает работать рейс с Большереченского автовокзала, автобусы будут ходить по вторникам и субботам в 19:30.

Уехать из Омска в Большеречье туристы могут на теплоходе «Заря-353» по вторникам и субботам в 7:50. Обратно в областной центр теплоход отправляется по средам и воскресеньям.

«Мы решили поддержать идею развития однодневных туров, которые удобны для жителей, которые находится в отпуске. Они готовы ехать в Большеречье в будни, но не хотят тратиться на гостиницу», — рассказал заместитель генерального директора по грузовой и коммерческой работе АО «Омский речной порт» Константин Кочанов.

Для удобства туристов с сегодняшнего дня запущен автобусный рейс.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омская область#Омск
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