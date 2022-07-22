Пейзаж после Рогозина: есть ли у космонавтики надежда вернуть былое величие

"Новые Известия" выяснили что случилось, почему теперь место Рогозина займет Юрий Борисов, курировавший ранее на посту вице-премьера оборонно-промышленный комплекс, и что изменится в отрасли?
Мало кто задается вопросом - почему состоялась отставка Рогозина. Всем интересно – почему именно сейчас? Стоит отметить, что открытой критики со стороны высшего руководства страны не звучало. Мнения экспертов по этому поводу расходятся.
Почему ушел Рогозин и что он оставил после себя
С одной стороны - отложены на неопределенный срок амбициозные проекты: это и ракета-носитель сверхтяжёлого класса, многоразовые ракеты, которые смогут сделать вывод космических аппаратов дешевле, посещаемая лунная база, новый пилотируемый корабль «Орёл».
"Не успели запустить ни "Луну-25", ни второй этап программы "Экзомарс". И если первая практически наверняка полетит, пусть и позже, то перспективы второго теперь очень туманны", - продолжает список провалов Роскосмоса рогозинской поры популяризатор космонавтики Филипп Терехов.
У агентства остаются "долгострои". Корабль "Орел", Научно-энергетический модуль для МКС, "Венера-Д" и другие. Учитывая хроническую нехватку средств, возможно, это и не провал, а попытка сделать слишком многое слишком малым количеством ресурсов.
Однако есть и ряд локальных успехов отрасли:
"К достижениям стоит отнести запуск модуля "Наука". Это выглядит как волевое решение, сознательный шаг на риск. И получилось - модуль добрался до МКС, пусть и не без приключений. После очень долгого перерыва началась эксплуатация РН "Ангара". Сюда же относится и улучшение ситуации в ГКНПЦ им. Хруничева, который находился на грани банкротства из-за огромных долгов", - подчеркивает эксперт.
Кроме того, более трех лет без аварий, больше пиара космоса, проводятся качественные трансляции запусков с отличным видео с бортовых камер на ракете. На сайте Госкорпорации начали публиковать архивные документы, что очень ценно для истории космонавтики. Запуск телескопа "Спектр-РГ". Это флагманская обсерватория, находящаяся на переднем крае мировой науки. Космодром "Восточный" - навели порядок, теперь мы слышим о строительстве и запусках вместо скандалов и уголовных дел. Удалось получить и почти полностью выполнить контракт на выведение спутников One Web. Студенты и школьники получили возможность запускать свои спутники попутной нагрузкой бесплатно.
Президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков отмечает, что с некоторыми техническими задачами Рогозин справился:
"Назначение Рогозина на ВПК было во многом авансом за заслуги отца, который был известным в мире ракет человеком. Поэтому сын политик и журналист был туда назначен со странным бэкграундом. Его отправили на понижение в Роскосмос с поста вице-премьера. Понятно было, что от Роскосмоса прорывов ждать не стоит, поэтому во главе нужен был пиарщик, который заполнял бы эту космическую пустоту и продуцировал бы разные месседжи. Но сейчас эти месседжи, я думаю, не нужны. И Роскосмосу нужен более структурный человек, который займётся более прикладными вещами".
Тем временем глобальные политические задачи, стоявшие перед Роскосмосом по мнению эксперта, полностью провалены:
"Политически ставилась задача превратить Роскосмос в конкурента NASA. Но таковым Роскосмос, к сожалению, стать не сумел. В лучшем случае он стал косплеем Илона Маска, хотя Илон Маск все ракеты пускал на свои личные деньги".
Независимый эксперт в авиакосмической отрасли Вадим Лукашевич считает, что причину отставки Рогозина следует искать не в результатах Роскосмоса, а совсем в других областях:
"Его отставка, с моей точки зрения, вообще не связана с событиями в «Роскосмосе», с состоянием дел в нашей космонавтике и с состоянием отрасли. Потому что там у нас такая стабильно плохая ситуация: недоиспользование выделенных средств, невыполнение заявленных космических запусков, невыполнение федеральной космической программы и нарушения в строительстве космодрома «Восточный». Там и постоянный срыв сроков, финансовые скандалы, 10 млрд рублей нецелевого использования, постоянные уголовные процессы, чехарда со сменой руководства. А сейчас, после 24 февраля, полный обвал по зарубежному сотрудничеству. Если мы говорим, что сделал Рогозин для будущего нашей космонавтики, я скажу – он сделал ее балаганом. Рогозин пришел на результат мероприятий, которые до него провел достаточно грамотно Остапенко. Я считаю, что надо посмотреть, где всплывет Рогозин, куда он будет направлен. Рогозин, будучи политиком, в «Роскосмосе» просто пересиживал, и это сильно затянулось".
Что ждать от Борисова?
Первое, о чем сразу все заговорили после замены Рогозина Борисовым – это милитаризация космоса. Сначала 2022 года Роскосмос совершил 9 космических пусков, и только 3 из них были заказаны самим Роскосмосом. Коммерческих пусков не было ни одного. На 2022 год запланированы еще 6 пусков по заказу Минобороны и ВКС, 8 пусков по заказу самого Роскосмоса и ИКИ РАН, и 4 коммерческих пуска (2 по заказу Южной Кореи, 1 по заказу Японии и 1 от Анголы).
С учетом усиливающегося противостояния России и Запада персона Юрия Борисова выглядит вполне логично.
Филипп Терехов рассказывает, какие перемены ждут отечественную космонавтику:
"В июне были новости о возможном изменении Федеральной космической программы - больше прикладной космонавтики, спутников дистанционного зондирования Земли, связных и навигационных, а перспективные разработки, пилотируемая и научная космонавтика урезаются. Решение выглядит логичным в сегодняшних условиях, но, в любом случае, надо будет смотреть новую ФКП, если она будет изменена".
Впрочем, перевод на военные рельсы может вдохнуть в космонавтику новую жизнь. Именно с обороной были связаны некогда ее ключевые успехи. Знаменитая ракета Р-7 проектировалась как межконтинентальная с ядерной боеголовкой. Технологии космической связи, зондирования земли также развивались по заказу Минобороны в период холодной войны.
Работу Роскосмоса будут подстегивать и США. С одной стороны, американские власти публично выступают за мирный космос, а "NASA решительно осуждает использование Россией Международной космической станции в политических целях, для поддержки специальной военной операции РФ на Украине". С другой в США создали специальное разведывательное подразделение Space Delta 19, которое будет следить за действиями России и Китая на орбите.
Но пока прогнозировать достижения за счёт армии не представляется возможным – считает Филипп Терехов:
"В общем случае военная программа может оказать совершенно произвольный эффект на то, что мы считаем космическими достижениями. Например, спустя много лет, когда это уже можно будет перевести в гражданскую космонавтику, может оказаться отличным космическим двигателем ядерный двигатель, который стоит на "Буревестнике". Также, если военные КБ будут привлечены к созданию гражданских и научных спутников, как это было в СССР, польза от военного космоса будет в квалифицированных инженерах-конструкторах".
Но Илья Гращенков призывает не переоценивать влияние армии на технологии в космонавтике:
"Космонавтика и техника «звёздных войн» — это очень сложные высокоточные технологии. Мне не известно, есть ли в России сейчас свои разработки. Само понимание военной науки как источника жизни для всего остального несколько ошибочно, поскольку военные во всем мире являются инвестбанкгингом, которые финансируют разработки. Но нельзя сказать, что именно благодаря военным наука куда-то движется. Наука современного шестого экономического уклада сильно отличается от науки четвертого экономического уклада, которая была во времена СССР. Тогда можно было собрать учёных в стенах института, чтобы они что-то разработали. Сейчас разработки диверсифицированы по всему миру"
И даже новый этап «звездных войн» между Россией и США не приведет к глобальным сдвигам. Как минимум потому, что они ничего нового из себя не представляют, поясняет Филипп Терехов:
"Идея разведывательного спутника появилась в США не позже середины 1950-х, а первые спутники-фоторазведчики они начали запускать в 1959 году. Спутники-инспекторы (про российские много говорили в последние годы) использовались США еще в 1990-х годах. На сегодняшний день у США уже есть развитая группировка спутников-шпионов, плюс они могут покупать фотографии, сделанные частными компаниями, у которых уже много спутников и фотографии отличного качества".
Все эксперты сходятся во мнении, что громких заявлений и шумихи при Борисове станет меньше. Но вряд ли что-то кардинально изменится. Да и как это возможно, если должность главы Роскосмоса в России стала чем-то вроде ссылки, куда отправляют на понижение, в лучшем случае чтобы «пересидеть» несколько лет?