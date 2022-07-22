Пейзаж после Рогозина: есть ли у космонавтики надежда вернуть былое величие

Первое, о чем сразу все заговорили после замены Рогозина Борисовым – это милитаризация космоса. Сначала 2022 года Роскосмос совершил 9 космических пусков, и только 3 из них были заказаны самим Роскосмосом. Коммерческих пусков не было ни одного. На 2022 год запланированы еще 6 пусков по заказу Минобороны и ВКС, 8 пусков по заказу самого Роскосмоса и ИКИ РАН, и 4 коммерческих пуска (2 по заказу Южной Кореи, 1 по заказу Японии и 1 от Анголы).