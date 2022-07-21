Здесь рыбы нет: что на самом деле происходит с морепродуктами в России

В этому году исполнилось 90 лет с момента когда в России начали отмечать «рыбный день». Советскому человеку в течение долгого времени прививали культуру питания морепродуктами чтобы компенсировать дефицит мяса. Сегодня для многих это обязательная составляющая рациона. Что происходит с морепродуктами в России и где-то купить хорошую рыбу по приемлемой цене?
Как сообщает издание «Новые известия» в бюджетном сегменте уверенно держатся камбала и сельдь, а красная рыба и прочие морепродукты на столах многих российских семей появляются только по праздникам.
К деликатесам сегодня можно отнести и треску.
В прошлом году «Росстат» прекратил еженедельно публиковать актуальные цены на потребительские товары. Официальная статистика скрыта. Однако, по данным Agro & Food Communications, с февраля по июнь цена на атлантическую семгу выросла с 950 рублей за 1 кг до 2000 рублей, форель подорожала с 550 рублей до 1700. Заметно выше — в два раза, стал чек и за килограмм мурманского лосося. сейчас он стоит порядка 1800 рублей.
Подорожание произошло из-за ограничения поставок рыбы из Чили, а Фарерские острова их полностью прекратили. На эти страны приходилось 80% от всего потребления лосося в нашей стране.
Даже треска, которая никогда не считалась дорогим деликатесом, на Дальнем Востоке, по оценке Росрыболовства, в конце июня стоила 225 руб за 1 кг.
Тем временем красная икра скоро может пропасть даже с новогоднего стола. Раньше люди могли рассчитывать на неофициальные поставки икры с Дальнего Востока от частных рыбаков, но правительство закручивает гайки. В конце прошлой недели был подписан закон об эксперименте по ограничению вывоза красной икры с Камчатки. С 1 ноября 2022 в багаже и ручной клади самолета можно будет провозить не более 10 кг икры лососевых рыб «непромышленного изготовления» (без упаковки и маркировки) на 1 человека. По оценке Россельхознадзора таким способом ежегодно вывозят более 500 тонн икры.
Россия омывается 12 морями, принадлежащим к 3 океанам, но даже доступной рыбы нет, а традиционные деликатесы вроде камчатского краба или символа России — черной икры доступны только элитам.
Развитием отрасли власти занимаются не первый год — идет второй этап программы, по которой квоты на промышленный вылов рыбы выдаются взамен обязательств по строительству рыбоперерабатывающих заводов. Эта программа должна была решить проблему излишнего экспорта рыбы, которая с Дальнего Востока уходила в Китай, там морозилась и перерабатывалась, и уже в таком виде возвращалась в Россию с большой наценкой. Однако план не сработал. На данный момент 14 дальневосточных рыбоперерабатывающих предприятий обеспечены собственным сырьем только на 37,5%, хотя требования инвестквот подразумевают загрузку завода продукцией инвестора на 70%. Рыба продолжает уходить в Китай и Южную Корею.
Даже закрытие китайских портов из-за ковидной безопасности кардинально ситуацию не изменило. Теперь рыбу в Китай завозят по железной дороге. Только в первом полугодии 2022 года железнодорожный экспорт из Приморского края составил 90,2 тыс. тонн рыбы.
Отправлять рыбу в Китай и Корею просто и выгодно, а вот в центральные регионы России — дорого и сложно. В начале 2022 года образовался дефицит подвижного состава на железных дорогах, который привел к двукратному росту цен на транспортировку. В прошлом году перевозка 1 кг рыбы по данным Ассоциации добытчиков минтая стоила 12-13 рублей, а в этом — уже 25-27 рублей. Это цены до начала спецоперации. А субсидия государства на перевозку составляет 6 рублей. Получается, что только транспортные расходы производителей выросли в 1,6 раза.
Хорошую рыбу найти в регионах Сибири не так просто. В рыбном хозяйстве есть строгая географическая привязка. 90% лосося в России выращивают в Мурманске, на форели специализируется Карелия — садки для разведения ставят в местных озерах. Осетровых разводят в Астраханской области, а морских гребешков — в Приморском крае. Большинство рыбных ферм основаны на естественных водоемах. Большие искусственные резервуары — слишком сложное и дорогое удовольствие. Расходы на содержание рыбы и так высоки. 90% кормов в регионе — импортные, в основном из Дании и Финляндии, и сейчас приходится искать альтернативные пути поставок, в том числе через Иран. Такая логистика сильно повышает цену товара. А отечественный корм сильно уступает по качеству и больше загрязняет окружающую среду.
Остается только надеяться на то, что рано или поздно найдется достаточное количество рисковых предпринимателей с деньгами, которые рискнут и вложатся в крупное производство. Но на это уйдут годы. Например, осетровая ферма в подмосковном Пушкино существует уже не первый год, но на производство икры планирует выйти только к 2026 году.
Сегодня необходимые для здорового питания морепродукты упорно переходят в категорию деликатесов, о которых простому гражданину можно только мечтать. И в обозримой перспективе ситуация не изменится. Ловите карасей. А пока даже сильные мира сего вынуждены есть китайскую икру.