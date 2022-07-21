Здесь рыбы нет: что на самом деле происходит с морепродуктами в России

Хорошую рыбу найти в регионах Сибири не так просто. В рыбном хозяйстве есть строгая географическая привязка. 90% лосося в России выращивают в Мурманске, на форели специализируется Карелия — садки для разведения ставят в местных озерах. Осетровых разводят в Астраханской области, а морских гребешков — в Приморском крае. Большинство рыбных ферм основаны на естественных водоемах. Большие искусственные резервуары — слишком сложное и дорогое удовольствие. Расходы на содержание рыбы и так высоки. 90% кормов в регионе — импортные, в основном из Дании и Финляндии, и сейчас приходится искать альтернативные пути поставок, в том числе через Иран. Такая логистика сильно повышает цену товара. А отечественный корм сильно уступает по качеству и больше загрязняет окружающую среду.