Забор напротив омского жд вокзала стал холстом для огромного граффити

У пригородного вокзала в скором времени появится граффити, посвященное 200-летию Омской области.
Художник Андрей Северский уже приступил к работе. Холостом для нового арт-объекта стал забор напротив железнодорожного вокзала «Омск-пригород».
Впереди масштабная работа — на площади в 200 кв. метров предстоит изобразить 11 достопримечательностей Омска и региона. Здесь будут Музыкальный и Драматический театры, музей «Либеров-центр», Любинский проспект, Успенский собор, Тарские ворота, Центр «Эрмитаж-Сибирь», фонтан в сквере Дзержинского и другие. Разбавят композицию изображения известных омских деревьев — черемухи, яблони и сирени.
«Наша пригородная компания встречает пассажира не на вокзале, а уже здесь, на площади. Наши пассажиры, жители и гости Омской области смогут познакомиться с регионом здесь, вблизи пригородного вокзала, — отметила начальник сектора управления персоналом АО «Омск — пригород» Ольга Шабалина.
По словам художника, он планирует справиться с работой за 10 дней. Чтобы воплотить в жизнь масштабную идею понадобится 170 баллончиков краски и около 80 часов труда мастера.
"Краска долговечная, ей не страшны осадки и солнце. Работа проводится в несколько этапов – в темное время суток на забор при помощи проектора наносится разметка, днем работаю с цветом", - отмечает Андрей Северский.
Добавим, что этим летом преобразится и зона с фонтаном напротив входа в пригородный вокзал.