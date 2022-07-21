Город55
ГлавноеВсе новости
Забор напротив омского жд вокзала стал холстом для огромного граффити

Забор напротив омского жд вокзала стал холстом для огромного граффити

Вчера, 17:58
Фото: министерство культуры Омской области

У пригородного вокзала начали рисовать граффити к 200-летию Омской области

На 200 квадратных метров перенесут изображения главных достопримечательностей города и области.

У пригородного вокзала в скором времени появится граффити, посвященное 200-летию Омской области.

Художник Андрей Северский уже приступил к работе. Холостом для нового арт-объекта стал забор напротив железнодорожного вокзала «Омск-пригород».

Впереди масштабная работа — на площади в 200 кв. метров предстоит изобразить 11 достопримечательностей Омска и региона. Здесь будут Музыкальный и Драматический театры, музей «Либеров-центр», Любинский проспект, Успенский собор, Тарские ворота, Центр «Эрмитаж-Сибирь», фонтан в сквере Дзержинского и другие. Разбавят композицию изображения известных омских деревьев — черемухи, яблони и сирени.

«Наша пригородная компания встречает пассажира не на вокзале, а уже здесь, на площади. Наши пассажиры, жители и гости Омской области смогут познакомиться с регионом здесь, вблизи пригородного вокзала, — отметила начальник сектора управления персоналом АО «Омск — пригород» Ольга Шабалина.
Фото: министерство культуры Омской области

По словам художника, он планирует справиться с работой за 10 дней. Чтобы воплотить в жизнь масштабную идею понадобится 170 баллончиков краски и около 80 часов труда мастера.

"Краска долговечная, ей не страшны осадки и солнце. Работа проводится в несколько этапов – в темное время суток на забор при помощи проектора наносится разметка, днем работаю с цветом", - отмечает Андрей Северский. 

Добавим, что этим летом преобразится и зона с фонтаном напротив входа в пригородный вокзал.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Граффити#Омская область#Театр#Музей
Подпишитесь
«Медведь был в 100 метрах от нас»: грибники рассказали о хищнике под Омском
Вчера, 08:59
В Омской академии экономики и предпринимательства назначили нового ректора
В Омске нашли нового ректора на замену Александру Барановскому, который скончался меньше месяца назад.
Вчера, 09:07
В Омске все же нашли подрядчика, готового достроить Красногорский гидроузел
Вчера, 11:38
Где покататься на теплоходе в Омске в 2022 году
Во время жары хочется отдохнуть возле воды. Город55 выяснил, где можно покататься на теплоходе, какие есть маршруты, и сколько это будет стоить.
Вчера, 10:00
3000 гостей и 7000 литров алкоголя. Виктор Шкуренко готовит праздник в Омске
Вчера, 13:37
Киоск вместо яйца. Что строят на площади возле «Каскада» в Омске
20 июля, 08:26