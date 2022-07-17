Жестокая драка. Омич сломал неприятелю предплечье металлической трубой

Региональная полиция представила отчет по происшествиям за минувшие сутки. В Павлоградском районе произошла жестокая драка.
В больнице оказался 47-летний мужчина. Врачи поставили диагноз — закрытый перелом левого предплечья. Выяснилось, травму нанес 51-летний сельчанин, ранее неоднократно судимый.
Сейчас правоохранители проводят проверку. Изъято орудие преступления — металлическая труба.
Отметим, всего за последние 24 часа в полицию поступило 1 079 сообщений о преступлениях и происшествиях. Всего возбуждено 33 уголовных дела, из которых 13 уже раскрыты.