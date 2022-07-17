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Жестокая драка. Омич сломал неприятелю предплечье металлической трубой

Жестокая драка. Омич сломал неприятелю предплечье металлической трубой

Вчера, 15:08
Фото: 1MI

Омич вооружился металлической трубой и избил сельчанина

Пострадавший в больнице. Полиция проводит проверку.

Региональная полиция представила отчет по происшествиям за минувшие сутки. В Павлоградском районе произошла жестокая драка.

В больнице оказался 47-летний мужчина. Врачи поставили диагноз — закрытый перелом левого предплечья. Выяснилось, травму нанес 51-летний сельчанин, ранее неоднократно судимый.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Изъято орудие преступления — металлическая труба.

Отметим, всего за последние 24 часа в полицию поступило 1 079 сообщений о преступлениях и происшествиях. Всего возбуждено 33 уголовных дела, из которых 13 уже раскрыты.

#Происшествия#Новости#Омская область#Полиция#Драка
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