Внезапное обогащение. Омич нашел чужую банковскую карту и повод выпить

Омские правоохранители выясняют детали кражи. Ранее к ним за помощью обратился омич. Заявитель рассказал, что потерял банковскую карту, а через полтора часа начал получат оповещения о списании средств. Общая сумма — более 3 700 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Выяснилось, деньги потратили на покупку алкоголя в магазинах и барах Центрального округа города. Полиция изъяла данные с камер видеонаблюдения в торговых залах. Удалось зафиксировать подозреваемого.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 79-31-05 или 8-951-405-82-83.