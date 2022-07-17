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Внезапное обогащение. Омич нашел чужую банковскую карту и повод выпить

Внезапное обогащение. Омич нашел чужую банковскую карту и повод выпить

Сегодня, 13:23
Фото: 1MI

Омич украл банковскую карту и купил алкоголя на 3 700 руб

Полиция разыскивает подозреваемого. Есть кадры с камер видеобнаблюдения.

Омские правоохранители выясняют детали кражи. Ранее к ним за помощью обратился омич. Заявитель рассказал, что потерял банковскую карту, а через полтора часа начал получат оповещения о списании средств. Общая сумма — более 3 700 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, деньги потратили на покупку алкоголя в магазинах и барах Центрального округа города. Полиция изъяла данные с камер видеонаблюдения в торговых залах. Удалось зафиксировать подозреваемого.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 79-31-05 или 8-951-405-82-83.

Фото: УМВД России по Омской области
#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Кража#Розыск
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