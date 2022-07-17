Внезапное обогащение. Омич нашел чужую банковскую карту и повод выпить

Омские правоохранители выясняют детали кражи. Ранее к ним за помощью обратился омич. Заявитель рассказал, что потерял банковскую карту, а через полтора часа начал получат оповещения о списании средств. Общая сумма — более 3 700 рублей. Возбуждено уголовное дело.