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В Омске глава Кировского округа ушел в отставку после критики мэра

В Омске глава Кировского округа ушел в отставку после критики мэра

Сегодня, 13:00
Фото: личная страница во "ВКонтакте" Андрея Горбачева

В Омске отправился в отставку глава Кировского округа

Мэр Омска Сергей Шелест подписал документ от отставке главы Кировского округа Андрея Горбачева.

Глава Кировского округа Андрей Горбачев отправился в отставку, сообщает Ом1. Источник Города55 подтвердил уход чиновника. Официальных документов еще нет, причины увольнения также не называются. На посту главы округа Горбачев работал с сентября 2017 года.

Отметим, что его отставка случилась после того, как мэр побывал на объезде Кировского округа. Сергей Шелест раскритиковал состояние ряда территорий. Ему не понравилась не скошенная трава, сломанные ограждения, парковка на газонах и многое другое.

Отметим, в прошлом году Горбачев задекларировал доход в 2.9 млн рублей. При этом его супруга заработала 19 млн. В собственности у нее 7 квартир и 3 земельных участка.

#Вероника Жукова#Политика#Новости#Омск#Отставки и назначения
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