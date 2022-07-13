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Забайкалье выступит центром креативных отраслей на Дальнем Востоке

Сегодня, 12:22
В Чите 29 и 30 июля состоится Дальневосточный форум «Культурное наследие и экономика креативных индустрий: открытый диалог». В нем будут участвовать министры культуры всех регионов ДФО.

Как сообщает zabrab75.ru, открытие мероприятия и панельная дискуссия «Акцент на Дальний Восток: культура и туризм» пройдет 29 июля на площадке Дворца молодежи «Мегаполис». После этого представители Забайкальского края, Якутии, Бурятии и Приморья смогут поделиться опытом реализации проектов, которые основаны на культурных ценностях собственных территорий.

Забайкальским краем будет представлено три проекта. Среди них «Хорхог: баранина на камнях», «Фестивальная карта старообрядцев Забайкалья», ленд-арт-парк «Тужи».

Позже в этот же день будут проходить творческие мероприятия. Так, например, в селе Улеты будет открыта модельная библиотека, обновленная в рамках выполнения нацпроекта «Культура». Далее основное действие будет разворачиваться в селе Укурик Хилокского района. Делегация мероприятия посетит «Креативную деревню». Известно, что этот проект выиграл свыше семи миллионов рублей в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Тут строится деревня ремесел, в которой будут кузница, мастерские по пошиву унтов, изготовлению юрт и их интерьера, а также авторских кукол.

На следующий день делегация посетит школу креативных индустрий, которую создают на базе училища культуры. Также делегация осмотрит Дом культуры в селе Смоленка и Забайкальский краевой драматический театр, реконструкция которого окончилась год назад.

Также на форуме замминистра культуры РФ Ольга Ярилова проведет мониторинговое совещание по выполнению нацпроекта «Культура», федеральных программ, а также проектов. Сейчас свое участие в форуме подтверждено представителями Амурской области, Якутии, Еврейской автономной области, Магадана, Сахалина, Бурятии, Чукотки, Хабаровского и Забайкальского краев.

 

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