Забайкалье выступит центром креативных отраслей на Дальнем Востоке

Позже в этот же день будут проходить творческие мероприятия. Так, например, в селе Улеты будет открыта модельная библиотека, обновленная в рамках выполнения нацпроекта «Культура». Далее основное действие будет разворачиваться в селе Укурик Хилокского района. Делегация мероприятия посетит «Креативную деревню». Известно, что этот проект выиграл свыше семи миллионов рублей в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Тут строится деревня ремесел, в которой будут кузница, мастерские по пошиву унтов, изготовлению юрт и их интерьера, а также авторских кукол.