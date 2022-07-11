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«20 главных событий России за 20 лет»: Драйверы российской экономики

«20 главных событий России за 20 лет»: Драйверы российской экономики

Вчера, 23:23
Необходимая историческая рефлексия, помогающая обществу осознать себя.

Необходимая историческая рефлексия, помогающая обществу осознать себя.

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

Стабильный рост экономики – примета последних 20 лет в истории России. Тонкая регулировка позволили нашей стране выдерживать натиск экономических кризисов и максимально использовать периоды роста. Один из главных драйверов страны – это бизнес, который дает рабочие места, создает товары и платит налоги. Сейчас наше государство входит в сложный период, связанный с беспрецедентным внешним давлением на экономику: санкции, отказ от поставок товаров, проблемы с проведением платежей, разорванные логистические цепочки – все это может стать сложным испытанием. В этой ситуации важно поддержать бизнес.

В 2022 году в России вводят целый ряд мер стимуляции предпринимательской инициативы. Так в условиях санкций бизнес может рассчитывать на льготные кредиты со ставками не выше 15% для малых и 13,5% для средних предприятий. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на кредитные каникулы по уже взятым займам. Льготой могут воспользоваться предприятия самого широкого профиля: от сельского хозяйства до сферы культуры, спорта, досуга и развлечений.

 

Еще одна мера, которая позволит снизить издержки бизнеса – это расширение возможностей системы быстрых платежей, которая приходит на смену ушедшим из страны платежным системам. Теперь лимит быстрых платежей увеличен до 1 миллиона рублей, а в первом полугодии предприниматели были освобождены от комиссии. Похожая мера – это льготная ставка комиссии за эквайринг – прием платежей от клиентов и покупателей. До 31 августа компании, которые продают продукты, товары повседневного спроса, лекарства, медицинские изделия, топливо, оказывают услуги в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, пассажирских перевозок будут платить банкам всего 1%. Доступны возможности переноса сроков уплаты налогов и сдачи отчетности. Это позволят бизнесу сохранить оборотные средства и уменьшить затраты на бюрократию.

Кроме того, коммерсанты могут получить субсидии из фонда социального страхования для стимулирования занятости при найме на работу молодых специалистов, людей с ограниченными возможностями, бывших военных и др.

Одно из главных нововведений – это мораторий на плановые проверки малых, средних компаний, а так же ИП. Административное давление – главный тормоз бизнеса и теперь предприниматели смогут вздохнуть полной грудью и максимально сконцентрироваться на первоочередных задачах.

#Ольга Земскова
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