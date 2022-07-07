В Омске потушили пожар в доходном доме в Газетном переулке

Пожар охватил 100 квадратных метров. На месте работали 7 пожарных автомобилей и 31 спасатель. Открытое горение ликвидировали к 10:18, а в 11:30 произошла ликвидация последствий пожара. Отметим, что прошлом году этому зданию нашли арендатора.