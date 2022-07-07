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В Омске потушили пожар в доходном доме в Газетном переулке

В Омске потушили пожар в доходном доме в Газетном переулке

Сегодня, 12:37
Фото: Город55
Пожарные больше двух с половиной часов тушили пожар, который разгорелся утром в доходном доме 1900–1910 годов.

Омские пожарные потушили возгорание в доме № 3 в Газетном переулке. Здание доходного дома 1900–1910 годов загорелось сегодня утром около 9 часов утра. Этот дом является объектом культурного наследия регионального значения, он находится под государственной охраной.

Город55

Пожар охватил 100 квадратных метров. На месте работали 7 пожарных автомобилей и 31 спасатель. Открытое горение ликвидировали к 10:18, а в 11:30 произошла ликвидация последствий пожара. Отметим, что прошлом году этому зданию нашли арендатора.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Пожары#ГУ МЧС по Омской области
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