В Омске потушили пожар в доходном доме в Газетном переулке

Омские пожарные потушили возгорание в доме № 3 в Газетном переулке. Здание доходного дома 1900–1910 годов загорелось сегодня утром около 9 часов утра. Этот дом является объектом культурного наследия регионального значения, он находится под государственной охраной.
Пожар охватил 100 квадратных метров. На месте работали 7 пожарных автомобилей и 31 спасатель. Открытое горение ликвидировали к 10:18, а в 11:30 произошла ликвидация последствий пожара. Отметим, что прошлом году этому зданию нашли арендатора.