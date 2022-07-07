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Омичка отсудила у самого богатого депутата 100 тыс рублей за травму в автобусе

Омичка отсудила у самого богатого депутата 100 тыс рублей за травму в автобусе

Вчера, 16:19
Фото: 1MI

Омичка отсудила у депутата 100 тыс рублей за травму в автобусе

Женщина упала, когда водитель совершил опасный маневр.

В пресс-службе Ленинского районного суда Омска рассказали об итогах дела о падении пассажирки в городском автобусе. Женщина во время поездки получила серьезные травмы, которые врачи квалифицировали как средней тяжести вред здоровью.

После прохождения лечения омичка не смогла работать в прежних условиях и даже выполнять простую работу по дому. Сейчас ей требуется регулярное посещение врача.

Суд учел это обстоятельство, а также признал, что водитель допустил серьезные нарушения при перевозке пассажиров. В итоге перевозчика — ИП Бондаренко А.С. — обязали выплатить омичке 100 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда.

В пресс-службе суда отметили, что иск в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.

Вероятно, выплатить омичке компенсацию обязали депутата Омского горсовета и директора транспортной компании «АБ» Андрея Бондаренко. Сумма задекларированного дохода за 2021 год составила более 59.4 млн рублей. Он стал самым богатым омским депутатом. 

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Андрей Бондаренко#Горсовет#Депутат#Суд#Компенсация#Травма#Общественный транспорт
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