Омичка отсудила у самого богатого депутата 100 тыс рублей за травму в автобусе

В пресс-службе Ленинского районного суда Омска рассказали об итогах дела о падении пассажирки в городском автобусе. Женщина во время поездки получила серьезные травмы, которые врачи квалифицировали как средней тяжести вред здоровью.
После прохождения лечения омичка не смогла работать в прежних условиях и даже выполнять простую работу по дому. Сейчас ей требуется регулярное посещение врача.
Суд учел это обстоятельство, а также признал, что водитель допустил серьезные нарушения при перевозке пассажиров. В итоге перевозчика — ИП Бондаренко А.С. — обязали выплатить омичке 100 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда.
В пресс-службе суда отметили, что иск в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.
Вероятно, выплатить омичке компенсацию обязали депутата Омского горсовета и директора транспортной компании «АБ» Андрея Бондаренко. Сумма задекларированного дохода за 2021 год составила более 59.4 млн рублей. Он стал самым богатым омским депутатом.