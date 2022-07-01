Стало известно, сколько заработали депутаты омского Горсовета за 2021 год

На втором месте по доходам находится генеральный директор «СМК Холдинг» Максим Концедалов. В 2021 году размер его дохода составил 18.6 млн рублей. Он владеет квартирой и помещением, также в долевой собственности у него есть еще три помещения. В пользовании - еще квартира и апартаменты. Его супруга задекларировала за прошлый год 7.4 млн рублей. Она также владеет квартирой.