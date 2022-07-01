Стало известно, сколько заработали депутаты омского Горсовета за 2021 год

Депутаты Омского городского Совета отчитались о своих доходах за прошлый год. Выяснилось, что в 2021 году больше всего заработал директор транспортной компании «АБ» Андрей Бондаренко. Сумма задекларированного дохода составила более 59.4 млн рублей. В индивидуальной собственности у него находится два земельных участка, квартира и монтерский пункт. Также в общей долевой собственности есть машиноместо.
В пользовании у депутата есть два земельных участка, жилой дом, автомобиль Lexus, девять автобусов ПАЗ и прицеп. Что касается супруги Андрея Бондаренко, то она заработала 1.2 млн рублей. У нее в собственности есть земельный участок, автобус ПАЗ и автомобиль Toyota Corolla.
На втором месте по доходам находится генеральный директор «СМК Холдинг» Максим Концедалов. В 2021 году размер его дохода составил 18.6 млн рублей. Он владеет квартирой и помещением, также в долевой собственности у него есть еще три помещения. В пользовании - еще квартира и апартаменты. Его супруга задекларировала за прошлый год 7.4 млн рублей. Она также владеет квартирой.
Третье место занял руководитель обособленного подразделения «ВЕЗА» Сергей Грушичев. Размер его дохода за прошлый год составил 14.5 млн рублей. У него в использовании есть два земельных участка, жилой дом и садовый домик. Также он владеет прицепом.